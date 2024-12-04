https://ria.ru/20241204/nato-1987306213.html

Сийярто рассказал о решении глав МИД стран НАТО по Украине

Сийярто рассказал о решении глав МИД стран НАТО по Украине - РИА Новости, 04.12.2024

Сийярто рассказал о решении глав МИД стран НАТО по Украине

Главы МИД стран НАТО на встрече не высказались единогласно за приглашение Киева в альянс, потому что его прием означал бы конфликт НАТО и РФ, заявил министр... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:13

2024-12-04T13:13

2024-12-04T13:28

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Главы МИД стран НАТО на встрече не высказались единогласно за приглашение Киева в альянс, потому что его прием означал бы конфликт НАТО и РФ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Вчера было предложение главам МИД (стран НАТО - ред.) инициировать приглашение Украины в альянс... Скоро выяснилось, что по этому вопросу нет единогласия... Приглашение Украины в НАТО принесло бы не безопасность, а опасность войны между НАТО и Россией. Этой предварительной угрозы удалось избежать, решения о приглашении Украины принято не было", - сказал Сийярто венгерским журналистам после второго дня заседания, выступление транслировал телеканал М1.Министр сослался на статью 10 Договора о НАТО, где речь идет о том, что "в альянс можно пригласить те страны Европы, которые могли бы привнести свой вклад в безопасность союзников, в случае Украины это очевидно не так".

https://ria.ru/20241204/tramp-1987236504.html

украина

киев

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