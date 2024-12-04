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Вице-президент Намибии победила на выборах президента - РИА Новости, 04.12.2024
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00:47 04.12.2024 (обновлено: 10:59 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/namibija-1987209671.html
Вице-президент Намибии победила на выборах президента
Вице-президент Намибии победила на выборах президента - РИА Новости, 04.12.2024
Вице-президент Намибии победила на выборах президента
Вице-президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва одержала победу на президентских выборах, став первой женщиной-президентом в истории страны, свидетельствуют данные РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T00:47
2024-12-04T10:59
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Вице-президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва одержала победу на президентских выборах, став первой женщиной-президентом в истории страны, свидетельствуют данные избирательной комиссии Намибии. Всеобщие выборы в Намибии прошли 27 ноября. Согласно публикации комиссии в соцсети Facebook*, Нетумбо Нанди-Ндаитва из правящей партии СВАПО ("Народная организация Юго-Западной Африки") победила на президентских выборах, набрав 57,31% голосов, за нее отдали голос свыше 638 тысяч человек. При этом агентство Франс Пресс отмечает, что оппозиция выразила несогласие с результатами выборов. Ранее Нетумбо Нанди-Ндаитва заявила РИА Новости, что в случае своей победы на всеобщих выборах она отдаст приоритет вопросам экономического развития.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская.
https://ria.ru/20240204/prezident-1925284863.html
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в мире, намибия
В мире, Намибия
Вице-президент Намибии победила на выборах президента

Вице-президент Намибии Нанди-Ндаитва стала первой женщиной-президентом страны

© AP Photo / Esther MbatheraИзбранная президентом Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва
Избранная президентом Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Esther Mbathera
Избранная президентом Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Вице-президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва одержала победу на президентских выборах, став первой женщиной-президентом в истории страны, свидетельствуют данные избирательной комиссии Намибии.
Всеобщие выборы в Намибии прошли 27 ноября.
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Согласно публикации комиссии в соцсети Facebook*, Нетумбо Нанди-Ндаитва из правящей партии СВАПО ("Народная организация Юго-Западной Африки") победила на президентских выборах, набрав 57,31% голосов, за нее отдали голос свыше 638 тысяч человек.
При этом агентство Франс Пресс отмечает, что оппозиция выразила несогласие с результатами выборов.
Ранее Нетумбо Нанди-Ндаитва заявила РИА Новости, что в случае своей победы на всеобщих выборах она отдаст приоритет вопросам экономического развития.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская.
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