https://ria.ru/20241204/namibija-1987209671.html
Вице-президент Намибии победила на выборах президента
Вице-президент Намибии победила на выборах президента - РИА Новости, 04.12.2024
Вице-президент Намибии победила на выборах президента
Вице-президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва одержала победу на президентских выборах, став первой женщиной-президентом в истории страны, свидетельствуют данные РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T00:47
2024-12-04T00:47
2024-12-04T10:59
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Вице-президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва одержала победу на президентских выборах, став первой женщиной-президентом в истории страны, свидетельствуют данные избирательной комиссии Намибии. Всеобщие выборы в Намибии прошли 27 ноября. Согласно публикации комиссии в соцсети Facebook*, Нетумбо Нанди-Ндаитва из правящей партии СВАПО ("Народная организация Юго-Западной Африки") победила на президентских выборах, набрав 57,31% голосов, за нее отдали голос свыше 638 тысяч человек. При этом агентство Франс Пресс отмечает, что оппозиция выразила несогласие с результатами выборов. Ранее Нетумбо Нанди-Ндаитва заявила РИА Новости, что в случае своей победы на всеобщих выборах она отдаст приоритет вопросам экономического развития.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская.
https://ria.ru/20240204/prezident-1925284863.html
https://ria.ru/20241009/namibiya-1977261203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, намибия
Вице-президент Намибии победила на выборах президента
Вице-президент Намибии Нанди-Ндаитва стала первой женщиной-президентом страны
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Вице-президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва одержала победу на президентских выборах, став первой женщиной-президентом в истории страны, свидетельствуют данные избирательной комиссии Намибии.
Всеобщие выборы в Намибии прошли 27 ноября.
Согласно публикации комиссии в соцсети Facebook*, Нетумбо Нанди-Ндаитва из правящей партии СВАПО ("Народная организация Юго-Западной Африки") победила на президентских выборах, набрав 57,31% голосов, за нее отдали голос свыше 638 тысяч человек.
При этом агентство Франс Пресс отмечает, что оппозиция выразила несогласие с результатами выборов.
Ранее Нетумбо Нанди-Ндаитва заявила РИА Новости, что в случае своей победы на всеобщих выборах она отдаст приоритет вопросам экономического развития.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская.