https://ria.ru/20241204/namibija-1987209671.html

Вице-президент Намибии победила на выборах президента

Вице-президент Намибии победила на выборах президента - РИА Новости, 04.12.2024

Вице-президент Намибии победила на выборах президента

Вице-президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва одержала победу на президентских выборах, став первой женщиной-президентом в истории страны, свидетельствуют данные РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T00:47

2024-12-04T00:47

2024-12-04T10:59

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намибия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Вице-президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва одержала победу на президентских выборах, став первой женщиной-президентом в истории страны, свидетельствуют данные избирательной комиссии Намибии. Всеобщие выборы в Намибии прошли 27 ноября. Согласно публикации комиссии в соцсети Facebook*, Нетумбо Нанди-Ндаитва из правящей партии СВАПО ("Народная организация Юго-Западной Африки") победила на президентских выборах, набрав 57,31% голосов, за нее отдали голос свыше 638 тысяч человек. При этом агентство Франс Пресс отмечает, что оппозиция выразила несогласие с результатами выборов. Ранее Нетумбо Нанди-Ндаитва заявила РИА Новости, что в случае своей победы на всеобщих выборах она отдаст приоритет вопросам экономического развития.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская.

https://ria.ru/20240204/prezident-1925284863.html

https://ria.ru/20241009/namibiya-1977261203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, намибия