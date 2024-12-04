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В России заочно арестовали американского наемника Бейлса - РИА Новости, 04.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:40 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/naemnik-1987315013.html
В России заочно арестовали американского наемника Бейлса
В России заочно арестовали американского наемника Бейлса - РИА Новости, 04.12.2024
В России заочно арестовали американского наемника Бейлса
Следователи завершили расследование дела против наемника из США Деррика Бейлса, заочно обвиняемого в преступлениях в Курской области, сообщается в... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T13:40
2024-12-04T13:40
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
сша
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Следователи завершили расследование дела против наемника из США Деррика Бейлса, заочно обвиняемого в преступлениях в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. В октябре 2024 года российские следователи сообщали о возбуждении уголовного дела против американца Бейлса, который в составе ЧВК "Форвард обсервейшен групп" воюет на стороне Украины. "Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки Деррика Бейлса. Он обвиняется (заочно) в наемничестве и совершении террористического акта на территории Курской области в конце августа 2024 года (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 и часть 3 статьи 359 УК РФ)", - говорится в сообщении. По ходатайству следователя суд заочно арестовал Бейлса, он объявлен в международный розыск. Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены документы и интернет-ресурсы, собраны доказательства по уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта.
https://ria.ru/20240726/vsu-1962090169.html
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происшествия, курская область, россия, сша, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, США, Следственный комитет России (СК РФ)
В России заочно арестовали американского наемника Бейлса

СК: наемника из США Бейлса заочно арестовали за преступления в Курской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВход в здание Следственного комитета РФ в Москве
Вход в здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Следователи завершили расследование дела против наемника из США Деррика Бейлса, заочно обвиняемого в преступлениях в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
В октябре 2024 года российские следователи сообщали о возбуждении уголовного дела против американца Бейлса, который в составе ЧВК "Форвард обсервейшен групп" воюет на стороне Украины.
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"Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки Деррика Бейлса. Он обвиняется (заочно) в наемничестве и совершении террористического акта на территории Курской области в конце августа 2024 года (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 и часть 3 статьи 359 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По ходатайству следователя суд заочно арестовал Бейлса, он объявлен в международный розыск.
Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены документы и интернет-ресурсы, собраны доказательства по уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияСШАСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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