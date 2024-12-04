https://ria.ru/20241204/naemnik-1987315013.html

В России заочно арестовали американского наемника Бейлса

В России заочно арестовали американского наемника Бейлса - РИА Новости, 04.12.2024

В России заочно арестовали американского наемника Бейлса

Следователи завершили расследование дела против наемника из США Деррика Бейлса, заочно обвиняемого в преступлениях в Курской области, сообщается в... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:40

2024-12-04T13:40

2024-12-04T13:40

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

россия

сша

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Следователи завершили расследование дела против наемника из США Деррика Бейлса, заочно обвиняемого в преступлениях в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. В октябре 2024 года российские следователи сообщали о возбуждении уголовного дела против американца Бейлса, который в составе ЧВК "Форвард обсервейшен групп" воюет на стороне Украины. "Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки Деррика Бейлса. Он обвиняется (заочно) в наемничестве и совершении террористического акта на территории Курской области в конце августа 2024 года (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 и часть 3 статьи 359 УК РФ)", - говорится в сообщении. По ходатайству следователя суд заочно арестовал Бейлса, он объявлен в международный розыск. Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены документы и интернет-ресурсы, собраны доказательства по уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта.

https://ria.ru/20240726/vsu-1962090169.html

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, россия, сша, следственный комитет россии (ск рф)