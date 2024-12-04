https://ria.ru/20241204/nabiullina-1987275623.html

Набиуллина сравнила высокую инфляцию с пульсом

Набиуллина сравнила высокую инфляцию с пульсом - РИА Новости, 04.12.2024

Набиуллина сравнила высокую инфляцию с пульсом

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию с пульсом. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T11:48

2024-12-04T11:48

2024-12-04T14:22

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

россия

эльвира набиуллина

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию с пульсом.Она привела в пример бег. Так, короткую дистанцию бежать с высоким пульсом можно, но долго — достаточно тяжело."Иногда задают вопрос: зачем торопиться со снижением инфляции, если экономика и так хорошо растет. Но при высокой инфляции экономический рост может быть неустойчивым", — сказала глава Центробанка, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!". Она подчеркнула, что у России нет запаса по времени, поэтому нельзя ждать, что инфляция рассосется сама собой.Кроме того, по ее словам, снижение ключевой ставки может привести лишь к ускорению инфляции и ослаблению рубля.На этом Набиуллина отметила, что Центробанк допускает новое повышение ставки на ближайшем заседании, но это не обязательно случится.

https://ria.ru/20241204/siluanov-1987259163.html

https://ria.ru/20241204/stavka-1987263518.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)