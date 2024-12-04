Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина сравнила высокую инфляцию с пульсом - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
11:48 04.12.2024 (обновлено: 14:22 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/nabiullina-1987275623.html
Набиуллина сравнила высокую инфляцию с пульсом
Набиуллина сравнила высокую инфляцию с пульсом - РИА Новости, 04.12.2024
Набиуллина сравнила высокую инфляцию с пульсом
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию с пульсом. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:48
2024-12-04T14:22
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
эльвира набиуллина
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986210432_0:21:2939:1674_1920x0_80_0_0_d881c1fe18a1085065939375a05eed49.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию с пульсом.Она привела в пример бег. Так, короткую дистанцию бежать с высоким пульсом можно, но долго — достаточно тяжело."Иногда задают вопрос: зачем торопиться со снижением инфляции, если экономика и так хорошо растет. Но при высокой инфляции экономический рост может быть неустойчивым", — сказала глава Центробанка, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!". Она подчеркнула, что у России нет запаса по времени, поэтому нельзя ждать, что инфляция рассосется сама собой.Кроме того, по ее словам, снижение ключевой ставки может привести лишь к ускорению инфляции и ослаблению рубля.На этом Набиуллина отметила, что Центробанк допускает новое повышение ставки на ближайшем заседании, но это не обязательно случится.
https://ria.ru/20241204/siluanov-1987259163.html
https://ria.ru/20241204/stavka-1987263518.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986210432_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f1f5923883e2079d1c8ea59425c5bc78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, эльвира набиуллина, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Набиуллина сравнила высокую инфляцию с пульсом

Глава ЦБ Набиуллина сравнила высокую инфляцию с пульсом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию с пульсом.
Она привела в пример бег. Так, короткую дистанцию бежать с высоким пульсом можно, но долго — достаточно тяжело.
"Иногда задают вопрос: зачем торопиться со снижением инфляции, если экономика и так хорошо растет. Но при высокой инфляции экономический рост может быть неустойчивым", — сказала глава Центробанка, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Она подчеркнула, что у России нет запаса по времени, поэтому нельзя ждать, что инфляция рассосется сама собой.
Министр финансов Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Бюджет будет исполнен при любом курсе рубля, заявил Силуанов
Вчера, 10:24
Кроме того, по ее словам, снижение ключевой ставки может привести лишь к ускорению инфляции и ослаблению рубля.
На этом Набиуллина отметила, что Центробанк допускает новое повышение ставки на ближайшем заседании, но это не обязательно случится.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
ЦБ допустил повышение ключевой ставки
Вчера, 10:50
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаАлексей ЗаботкинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала