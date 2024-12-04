https://ria.ru/20241204/nabiullina-1987275623.html
Набиуллина сравнила высокую инфляцию с пульсом
Набиуллина сравнила высокую инфляцию с пульсом - РИА Новости, 04.12.2024
Набиуллина сравнила высокую инфляцию с пульсом
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию с пульсом. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:48
2024-12-04T11:48
2024-12-04T14:22
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
эльвира набиуллина
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию с пульсом.Она привела в пример бег. Так, короткую дистанцию бежать с высоким пульсом можно, но долго — достаточно тяжело."Иногда задают вопрос: зачем торопиться со снижением инфляции, если экономика и так хорошо растет. Но при высокой инфляции экономический рост может быть неустойчивым", — сказала глава Центробанка, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!". Она подчеркнула, что у России нет запаса по времени, поэтому нельзя ждать, что инфляция рассосется сама собой.Кроме того, по ее словам, снижение ключевой ставки может привести лишь к ускорению инфляции и ослаблению рубля.На этом Набиуллина отметила, что Центробанк допускает новое повышение ставки на ближайшем заседании, но это не обязательно случится.
https://ria.ru/20241204/siluanov-1987259163.html
https://ria.ru/20241204/stavka-1987263518.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Набиуллина сравнила высокую инфляцию с пульсом
Глава ЦБ Набиуллина сравнила высокую инфляцию с пульсом
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию с пульсом.
Она привела в пример бег. Так, короткую дистанцию бежать с высоким пульсом можно, но долго — достаточно тяжело.
"Иногда задают вопрос: зачем торопиться со снижением инфляции, если экономика и так хорошо растет. Но при высокой инфляции экономический рост может быть неустойчивым", — сказала глава Центробанка, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Она подчеркнула, что у России нет запаса по времени, поэтому нельзя ждать, что инфляция рассосется сама собой.
Кроме того, по ее словам, снижение ключевой ставки может привести лишь к ускорению инфляции и ослаблению рубля.
На этом Набиуллина отметила, что Центробанк допускает новое повышение ставки на ближайшем заседании, но это не обязательно случится.