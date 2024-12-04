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Ученые сравнили уровень стресса художника и программиста - РИА Новости, 04.12.2024
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03:50 04.12.2024 (обновлено: 04:19 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/mozg-1987219886.html
Ученые сравнили уровень стресса художника и программиста
Ученые сравнили уровень стресса художника и программиста - РИА Новости, 04.12.2024
Ученые сравнили уровень стресса художника и программиста
В сигналах мозга художника и программиста есть различия: уровень стресса гуманитария сильно повышается, когда за его работой наблюдают другие люди, в то время... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T03:50
2024-12-04T04:19
наука
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В сигналах мозга художника и программиста есть различия: уровень стресса гуманитария сильно повышается, когда за его работой наблюдают другие люди, в то время как на импульсы мозга технического специалиста присутствие публики никак не влияет, следует из совместного нейроэксперимента IT-холдинга Т1 и биотех-лаборатории Neiry, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. "Уровень стресса художника заметно повышался, когда за его работой наблюдали зрители, а технарь, наоборот, спокойнее реагировал на окружающих - присутствие публики никак не отражалось на импульсах его головного мозга", - сообщили в компании по итогам эксперимента. Вместе с тем и художник, и программист находились в состоянии спокойствия и расслабления во время медитативных практик и прослушивания музыки. В целом нейроэксперимент показал, что самый высокий индекс концентрации внимания у участников был во время основных занятий - написания кода и работы над картиной. Все действия участников эксперимента отслеживал нейроинтерфейс - устройство с технологией для обмена информацией между мозгом человека и внешним компьютером. Гаджет считывал мозговую активность на основе мультимодальных данных с электроэнцефалографии. В это время участники эксперимента были полностью сконцентрированы на своих задачах: пока один писал код, другой создавал картину. Одним из этапов исследования стала смена рода их деятельности на расслабляющие практики, чтобы посмотреть, как трансформируется активность нейронов головного мозга во время работы и отдыха.
https://ria.ru/20241128/mozg-1986187482.html
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наука
Наука
Ученые сравнили уровень стресса художника и программиста

Сигналы мозга художника и программиста различаются, выяснили в лаборатории Neiry

© Depositphotos.com / lightsourceМозг
Мозг - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Depositphotos.com / lightsource
Мозг . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В сигналах мозга художника и программиста есть различия: уровень стресса гуманитария сильно повышается, когда за его работой наблюдают другие люди, в то время как на импульсы мозга технического специалиста присутствие публики никак не влияет, следует из совместного нейроэксперимента IT-холдинга Т1 и биотех-лаборатории Neiry, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
"Уровень стресса художника заметно повышался, когда за его работой наблюдали зрители, а технарь, наоборот, спокойнее реагировал на окружающих - присутствие публики никак не отражалось на импульсах его головного мозга", - сообщили в компании по итогам эксперимента.
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Вместе с тем и художник, и программист находились в состоянии спокойствия и расслабления во время медитативных практик и прослушивания музыки. В целом нейроэксперимент показал, что самый высокий индекс концентрации внимания у участников был во время основных занятий - написания кода и работы над картиной.
Все действия участников эксперимента отслеживал нейроинтерфейс - устройство с технологией для обмена информацией между мозгом человека и внешним компьютером. Гаджет считывал мозговую активность на основе мультимодальных данных с электроэнцефалографии.
В это время участники эксперимента были полностью сконцентрированы на своих задачах: пока один писал код, другой создавал картину. Одним из этапов исследования стала смена рода их деятельности на расслабляющие практики, чтобы посмотреть, как трансформируется активность нейронов головного мозга во время работы и отдыха.
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