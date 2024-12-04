https://ria.ru/20241204/mozg-1987219886.html

Ученые сравнили уровень стресса художника и программиста

Ученые сравнили уровень стресса художника и программиста - РИА Новости, 04.12.2024

Ученые сравнили уровень стресса художника и программиста

В сигналах мозга художника и программиста есть различия: уровень стресса гуманитария сильно повышается, когда за его работой наблюдают другие люди, в то время... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T03:50

2024-12-04T03:50

2024-12-04T04:19

наука

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В сигналах мозга художника и программиста есть различия: уровень стресса гуманитария сильно повышается, когда за его работой наблюдают другие люди, в то время как на импульсы мозга технического специалиста присутствие публики никак не влияет, следует из совместного нейроэксперимента IT-холдинга Т1 и биотех-лаборатории Neiry, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. "Уровень стресса художника заметно повышался, когда за его работой наблюдали зрители, а технарь, наоборот, спокойнее реагировал на окружающих - присутствие публики никак не отражалось на импульсах его головного мозга", - сообщили в компании по итогам эксперимента. Вместе с тем и художник, и программист находились в состоянии спокойствия и расслабления во время медитативных практик и прослушивания музыки. В целом нейроэксперимент показал, что самый высокий индекс концентрации внимания у участников был во время основных занятий - написания кода и работы над картиной. Все действия участников эксперимента отслеживал нейроинтерфейс - устройство с технологией для обмена информацией между мозгом человека и внешним компьютером. Гаджет считывал мозговую активность на основе мультимодальных данных с электроэнцефалографии. В это время участники эксперимента были полностью сконцентрированы на своих задачах: пока один писал код, другой создавал картину. Одним из этапов исследования стала смена рода их деятельности на расслабляющие практики, чтобы посмотреть, как трансформируется активность нейронов головного мозга во время работы и отдыха.

https://ria.ru/20241128/mozg-1986187482.html

https://ria.ru/20241125/nauka-1985210997.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

наука