Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о похолодании вечером в среду - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:51 04.12.2024 (обновлено: 16:13 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/moskva-1987360796.html
Москвичей предупредили о похолодании вечером в среду
Москвичей предупредили о похолодании вечером в среду - РИА Новости, 04.12.2024
Москвичей предупредили о похолодании вечером в среду
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о температуре воздуха ниже нуля вечером в среду. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:51
2024-12-04T16:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920718751_0:261:3069:1987_1920x0_80_0_0_2d142392a8ca3303135f1d2aa36a9bc8.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о температуре воздуха ниже нуля вечером в среду. "Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается сегодня после 16.00. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. -0-
https://realty.ria.ru/20241204/rosseti-1987273559.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920718751_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5438dd312f616e9bb1083a454e9c9f5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Москвичей предупредили о похолодании вечером в среду

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о похолодании вечером в среду

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкХолод в Москве
Холод в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Холод в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о температуре воздуха ниже нуля вечером в среду.
"Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается сегодня после 16.00. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. -0-
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"Россети" отремонтировали линию электропередачи на северо-востоке Москвы
Вчера, 11:36
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала