https://ria.ru/20241204/moskva-1987360796.html

Москвичей предупредили о похолодании вечером в среду

Москвичей предупредили о похолодании вечером в среду - РИА Новости, 04.12.2024

Москвичей предупредили о похолодании вечером в среду

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о температуре воздуха ниже нуля вечером в среду. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:51

2024-12-04T12:51

2024-12-04T16:13

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о температуре воздуха ниже нуля вечером в среду. "Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается сегодня после 16.00. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. -0-

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