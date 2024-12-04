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Москвичей предупредили о похолодании вечером в среду
Москвичей предупредили о похолодании вечером в среду - РИА Новости, 04.12.2024
Москвичей предупредили о похолодании вечером в среду
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о температуре воздуха ниже нуля вечером в среду. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:51
2024-12-04T12:51
2024-12-04T16:13
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о температуре воздуха ниже нуля вечером в среду. "Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается сегодня после 16.00. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. -0-
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москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Москвичей предупредили о похолодании вечером в среду
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о похолодании вечером в среду
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о температуре воздуха ниже нуля вечером в среду.
"Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается сегодня после 16.00. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. -0-