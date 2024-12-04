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В Москве спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах - РИА Новости, 04.12.2024
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В Москве спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах
В Москве спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах - РИА Новости, 04.12.2024
В Москве спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах
Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за появления первого тонкого льда, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:25
2024-12-04T11:25
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общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за появления первого тонкого льда, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Некоторые водоемы начали покрываться льдом, но он еще очень хрупкий и не способен выдержать вес человека. Поэтому призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра отметил, что на пяти столичных водоемах уже образовался рыхлый лед толщиной примерно один сантиметр. "Регулярно проводятся замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Безопасность обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов", - добавил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в зимний период спасатели будут патрулировать водные акватории на судах на воздушной подушке, всего планируется задействовать более 25 единиц такой техники. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час. -0-
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах

Бирюков: спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах в Москве

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНовоспасский мост. Москва
Новоспасский мост. Москва - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Новоспасский мост. Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за появления первого тонкого льда, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Некоторые водоемы начали покрываться льдом, но он еще очень хрупкий и не способен выдержать вес человека. Поэтому призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что на пяти столичных водоемах уже образовался рыхлый лед толщиной примерно один сантиметр.
"Регулярно проводятся замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Безопасность обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов", - добавил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в зимний период спасатели будут патрулировать водные акватории на судах на воздушной подушке, всего планируется задействовать более 25 единиц такой техники. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час. -0-
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