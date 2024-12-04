https://ria.ru/20241204/moskva-1987271331.html

В Москве спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах

В Москве спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах - РИА Новости, 04.12.2024

В Москве спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах

Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за появления первого тонкого льда, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T11:25

2024-12-04T11:25

2024-12-04T11:25

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за появления первого тонкого льда, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Некоторые водоемы начали покрываться льдом, но он еще очень хрупкий и не способен выдержать вес человека. Поэтому призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра отметил, что на пяти столичных водоемах уже образовался рыхлый лед толщиной примерно один сантиметр. "Регулярно проводятся замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Безопасность обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов", - добавил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в зимний период спасатели будут патрулировать водные акватории на судах на воздушной подушке, всего планируется задействовать более 25 единиц такой техники. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час. -0-

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков