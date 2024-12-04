https://ria.ru/20241204/moskva-1987234823.html

В Москве водитель нажал на газ, когда за ручку двери держался гаишник

В Москве водитель нажал на газ, когда за ручку двери держался гаишник - РИА Новости, 04.12.2024

В Москве водитель нажал на газ, когда за ручку двери держался гаишник

Водителя автомобиля приговорили в Москве к принудительным работам за то, что он нажал на газ в момент, когда за ручку двери его машины держался гаишник, следует РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T08:31

2024-12-04T08:31

2024-12-04T08:31

авто

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Водителя автомобиля приговорили в Москве к принудительным работам за то, что он нажал на газ в момент, когда за ручку двери его машины держался гаишник, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости. История произошла в поселке Вороновское. Сотрудники ДПС из-за нарушения правил остановили автомобиль, водитель отказался показать документы, а позже нажал на газ - при этом за ручку его машины держался один из полицейских. Гаишник некоторое время скользил по дорожному покрытию вместе с машиной на ногах, после чего упал, "почувствовав физическую боль в области левого голеностопа". Защита обвиняемого настаивала, что он начал движение в тот момент, когда никто за ручку автомобиля не держался, а потерпевший якобы и вовсе сам за нее схватился - потому что "не желал отпускать". Более того, по итогам служебной проверки на сотрудника ДПС было наложено взыскание за несоблюдение мер личной безопасности. Из показаний полицейского при этом следует, что автомобилист "уехал с места остановки, резко набрав скорость, при этом протащил его за автомобилем, так как его рука оказалась зафиксирована внешней ручкой водительской двери". Суд первой инстанции приговорил водителя к принудительным работам на срок 2 года с удержанием в доход государства 5% из заработной платы, позднее это решение было признано законным в апелляции, а в конце ноября устояло в кассации.

https://ria.ru/20241202/vladivostok-1986794474.html

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авто, происшествия, москва