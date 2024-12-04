https://ria.ru/20241204/moshennichestvo-1987345110.html

Арестованный глава департамента "Ростелекома" не признал вину

Арестованный глава департамента "Ростелекома" не признал вину - РИА Новости, 04.12.2024

Арестованный глава департамента "Ростелекома" не признал вину

Директор департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимир Шадрин, обвиняемый в особо крупном... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:21

2024-12-04T15:21

2024-12-04T15:30

ростелеком

московский городской суд

происшествия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Директор департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимир Шадрин, обвиняемый в особо крупном мошенничестве на закупках, вину не признает, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда."Я не совершал каких-либо преступлений", - заявил он, также попросив смягчить ему меру пресечения.Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест Шадрина до 12 января.Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы. В рамках этого же дела и по аналогичной статье УК арестован гендиректор компании "Комплайн софт" Антон Менчиц.Согласно информации на официальном сайте компании, Шадрин занимал должность директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком". В пресс-службе компании заявляли, что знают о ситуации и сотрудничают с правоохранительными органами. Остальные детали сообщить отказались.Уголовное дело касается двух договоров между "Ростелекомом" и коммерческими организациями на закупку программного обеспечения. По данным следствия, на них было похищено свыше 180 миллионов рублей.

https://ria.ru/20241130/mintrans-1986646118.html

https://ria.ru/20241202/prigovor-1986875736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ростелеком, московский городской суд, происшествия