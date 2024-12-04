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Арестованный глава департамента "Ростелекома" не признал вину - РИА Новости, 04.12.2024
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15:21 04.12.2024 (обновлено: 15:30 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/moshennichestvo-1987345110.html
Арестованный глава департамента "Ростелекома" не признал вину
Арестованный глава департамента "Ростелекома" не признал вину - РИА Новости, 04.12.2024
Арестованный глава департамента "Ростелекома" не признал вину
Директор департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимир Шадрин, обвиняемый в особо крупном... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:21
2024-12-04T15:30
ростелеком
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Директор департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимир Шадрин, обвиняемый в особо крупном мошенничестве на закупках, вину не признает, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда."Я не совершал каких-либо преступлений", - заявил он, также попросив смягчить ему меру пресечения.Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест Шадрина до 12 января.Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы. В рамках этого же дела и по аналогичной статье УК арестован гендиректор компании "Комплайн софт" Антон Менчиц.Согласно информации на официальном сайте компании, Шадрин занимал должность директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком". В пресс-службе компании заявляли, что знают о ситуации и сотрудничают с правоохранительными органами. Остальные детали сообщить отказались.Уголовное дело касается двух договоров между "Ростелекомом" и коммерческими организациями на закупку программного обеспечения. По данным следствия, на них было похищено свыше 180 миллионов рублей.
https://ria.ru/20241130/mintrans-1986646118.html
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ростелеком, московский городской суд, происшествия
Ростелеком, Московский городской суд, Происшествия
Арестованный глава департамента "Ростелекома" не признал вину

Арестованный глава департамента "Ростелекома" не признал вину в мошенничестве

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Директор департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимир Шадрин, обвиняемый в особо крупном мошенничестве на закупках, вину не признает, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
"Я не совершал каких-либо преступлений", - заявил он, также попросив смягчить ему меру пресечения.
Сотрудник ФСИН - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Экс-замминистра Минтранса отправили в СИЗО по делу о мошенничестве
30 ноября, 17:50
Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест Шадрина до 12 января.
Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы. В рамках этого же дела и по аналогичной статье УК арестован гендиректор компании "Комплайн софт" Антон Менчиц.
Согласно информации на официальном сайте компании, Шадрин занимал должность директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком". В пресс-службе компании заявляли, что знают о ситуации и сотрудничают с правоохранительными органами. Остальные детали сообщить отказались.
Уголовное дело касается двух договоров между "Ростелекомом" и коммерческими организациями на закупку программного обеспечения. По данным следствия, на них было похищено свыше 180 миллионов рублей.
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