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Россиян предупредили о новом виде мошенничества - РИА Новости, 04.12.2024
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14:26 04.12.2024 (обновлено: 19:17 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/moshennichestvo-1987330157.html
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Россиян предупредили о новом виде мошенничества - РИА Новости, 04.12.2024
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Мошенники используют новую схему кибератак "Спуфинг", создавая фиктивные номера, сайты и рассылки, замаскированные под известные источники, сообщили в... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:26
2024-12-04T19:17
россия
технологии
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мошенники используют новую схему кибератак "Спуфинг", создавая фиктивные номера, сайты и рассылки, замаскированные под известные источники, сообщили в Telegram-канале информационного ресурса "МВД Медиа". "Спуфинг — кибератака, при которой злоумышленник маскируется под другого человека/компанию, чтобы завоевать ваше доверие", — говорится в сообщении. Правоохранители уточнили, что мошенники могут подменить номер и сайт, скопировав адрес и оформление. &quot;Используется ложная информация о входящем вызове на вашем смартфоне. Например, звонят якобы с номера 900 или от имени вашего друга... Создается вредоносный поддельный сайт с адресом и оформлением, похожими на официальный сайт известного ресурса&quot;, — поясняется в сообщении.Кроме того, мошенники могут установить вирус на используемое устройство под видом рассылки рабочего документа. "Рассылается вредоносный файл, похожий на рабочий документ или архив, но при открытии такого файла выполняется скрытая установка вирусной программы на ваше используемое устройство", — заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20241204/opasnost-1987333588.html
https://ria.ru/20241023/moshenniki-1979502106.html
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россия, технологии
Россия, Технологии
Россиян предупредили о новом виде мошенничества

МВД заявило, что мошенники стали применять схему кибератак под названием спуфинг

© iStock.com / dusanpetkovicМужчина за ноутбуком
Мужчина за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мошенники используют новую схему кибератак "Спуфинг", создавая фиктивные номера, сайты и рассылки, замаскированные под известные источники, сообщили в Telegram-канале информационного ресурса "МВД Медиа".
"Спуфинг — кибератака, при которой злоумышленник маскируется под другого человека/компанию, чтобы завоевать ваше доверие", — говорится в сообщении.
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Правоохранители уточнили, что мошенники могут подменить номер и сайт, скопировав адрес и оформление.
«

"Используется ложная информация о входящем вызове на вашем смартфоне. Например, звонят якобы с номера 900 или от имени вашего друга... Создается вредоносный поддельный сайт с адресом и оформлением, похожими на официальный сайт известного ресурса", — поясняется в сообщении.

Кроме того, мошенники могут установить вирус на используемое устройство под видом рассылки рабочего документа.
"Рассылается вредоносный файл, похожий на рабочий документ или архив, но при открытии такого файла выполняется скрытая установка вирусной программы на ваше используемое устройство", — заключили в ведомстве.
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