https://ria.ru/20241204/mordoviya-1987294554.html
Глава Мордовии обсудил с главой Минкультуры РФ развитие культуры в регионе
Глава Мордовии обсудил с главой Минкультуры РФ развитие культуры в регионе - РИА Новости, 04.12.2024
Глава Мордовии обсудил с главой Минкультуры РФ развитие культуры в регионе
Глава Мордовии Артём Здунов обсудил с министром культуры России Ольгой Любимовой реализацию важных проектов в сфере культуры и обновление... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:50
2024-12-04T12:50
2024-12-04T12:50
республика мордовия
россия
ольга любимова
артем здунов
федор ушаков
государственный русский музей
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
президентский фонд культурных инициатив
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил с министром культуры России Ольгой Любимовой реализацию важных проектов в сфере культуры и обновление материально-технической базы учреждений республики, сообщает пресс-служба главы региона. Глава Мордовии рассказал, что в 2026 году исполнится 150 лет со дня рождения великого скульптора и уроженца мордовской земли Степана Эрьзи. Празднование юбилея станет важным событием в культурной жизни региона и страны. В республике создан оргкомитет по подготовке к празднованию юбилея скульптора, разрабатывается план мероприятий. "Запланирован межмузейный выставочный проект "Всероссийский транзит "Санкт-Петербург – Москва – Мордовия", достигнуты договоренности о проведении Дней Русского музея в Мордовии, научно-практической конференции "Эрьзинские чтения", длительном экспонировании в Мордовии работ Эрьзи из собрания Государственного Русского музея и проведение на базе Музея имени Эрьзи сессий федерального проекта "Музейные маршруты", - говорится в сообщении. Любимова поддержала включение мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения скульптора, в федеральную повестку памятных дат. "Мордовия в последние три года активно включилась в создание художественных и документальных фильмов. Эта работа ведется при поддержке Минкульта РФ и Президентского фонда культурных инициатив совместно с кинокомпаниями "Аллюр-фильм" и "Солар". Уже увидели свет документально-игровой фильм "Степан Эрьзя. Долгий путь домой", художественный фильм-сказка "Школа Бабы Яги" и короткометражный документальный фильм "Спасая маленькие жизни", посвященный 60-летию Детской республиканской больницы. В августе следующего года в прокат выйдет картина о непобедимом адмирале Федоре Ушакове", - отмечается в сообщении. На очереди – съемки полнометражного игрового фильма "Выбираю тебя", посвященного теме материнства и отцовства, поддержке традиционных духовно-нравственных ценностей и, прежде всего, крепкой семьи. Руководители федерального ведомства и региона обсудили механизмы поддержки этого проекта. На встрече речь также шла о капитальном ремонте основной гастрольно-концертной площадки республики – Мордовской государственной филармонии. Любимова поддержала инициативу региона, отметив, что работы будут включены в новый нацпроект "Семья" на 2026 год. Также обсудили капремонт Саранского художественного училища имени Сычкова и участие заявок Мордовии в мероприятиях госпрограммы "Развитие культуры" по сохранению объектов культурного наследия. Глава Мордовии пригласил министра культуры России посетить республику в рамках празднования 95-летия со дня образования Мордовской автономии, которые пройдут в регионе в январе 2025 года.
https://ria.ru/20241128/mordovii-1986325440.html
https://ria.ru/20241126/mordoviya-1985830017.html
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россия, ольга любимова, артем здунов, федор ушаков, государственный русский музей, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), президентский фонд культурных инициатив
Республика Мордовия, Россия, Ольга Любимова, Артем Здунов, Федор Ушаков, Государственный Русский музей, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Президентский фонд культурных инициатив
Глава Мордовии обсудил с главой Минкультуры РФ развитие культуры в регионе
Здунов обсудил с министром культуры РФ Любимовой развитие культуры в Мордовии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил с министром культуры России Ольгой Любимовой реализацию важных проектов в сфере культуры и обновление материально-технической базы учреждений республики, сообщает пресс-служба главы региона.
Глава Мордовии рассказал, что в 2026 году исполнится 150 лет со дня рождения великого скульптора и уроженца мордовской земли Степана Эрьзи. Празднование юбилея станет важным событием в культурной жизни региона и страны. В республике создан оргкомитет по подготовке к празднованию юбилея скульптора, разрабатывается план мероприятий.
"Запланирован межмузейный выставочный проект "Всероссийский транзит "Санкт-Петербург – Москва
– Мордовия", достигнуты договоренности о проведении Дней Русского музея в Мордовии, научно-практической конференции "Эрьзинские чтения", длительном экспонировании в Мордовии работ Эрьзи из собрания Государственного Русского музея
и проведение на базе Музея имени Эрьзи сессий федерального проекта "Музейные маршруты", - говорится в сообщении.
Любимова
поддержала включение мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения скульптора, в федеральную повестку памятных дат.
"Мордовия в последние три года активно включилась в создание художественных и документальных фильмов. Эта работа ведется при поддержке Минкульта РФ
и Президентского фонда культурных инициатив
совместно с кинокомпаниями "Аллюр-фильм" и "Солар". Уже увидели свет документально-игровой фильм "Степан Эрьзя. Долгий путь домой", художественный фильм-сказка "Школа Бабы Яги" и короткометражный документальный фильм "Спасая маленькие жизни", посвященный 60-летию Детской республиканской больницы. В августе следующего года в прокат выйдет картина о непобедимом адмирале Федоре Ушакове
", - отмечается в сообщении.
На очереди – съемки полнометражного игрового фильма "Выбираю тебя", посвященного теме материнства и отцовства, поддержке традиционных духовно-нравственных ценностей и, прежде всего, крепкой семьи. Руководители федерального ведомства и региона обсудили механизмы поддержки этого проекта.
На встрече речь также шла о капитальном ремонте основной гастрольно-концертной площадки республики – Мордовской государственной филармонии. Любимова поддержала инициативу региона, отметив, что работы будут включены в новый нацпроект "Семья" на 2026 год. Также обсудили капремонт Саранского художественного училища имени Сычкова и участие заявок Мордовии в мероприятиях госпрограммы "Развитие культуры" по сохранению объектов культурного наследия.
Глава Мордовии пригласил министра культуры России посетить республику в рамках празднования 95-летия со дня образования Мордовской автономии, которые пройдут в регионе в январе 2025 года.