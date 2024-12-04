https://ria.ru/20241204/mordoviya-1987294554.html

Глава Мордовии обсудил с главой Минкультуры РФ развитие культуры в регионе

Глава Мордовии обсудил с главой Минкультуры РФ развитие культуры в регионе - РИА Новости, 04.12.2024

Глава Мордовии обсудил с главой Минкультуры РФ развитие культуры в регионе

Глава Мордовии Артём Здунов обсудил с министром культуры России Ольгой Любимовой реализацию важных проектов в сфере культуры и обновление... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:50

2024-12-04T12:50

2024-12-04T12:50

республика мордовия

россия

ольга любимова

артем здунов

федор ушаков

государственный русский музей

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

президентский фонд культурных инициатив

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил с министром культуры России Ольгой Любимовой реализацию важных проектов в сфере культуры и обновление материально-технической базы учреждений республики, сообщает пресс-служба главы региона. Глава Мордовии рассказал, что в 2026 году исполнится 150 лет со дня рождения великого скульптора и уроженца мордовской земли Степана Эрьзи. Празднование юбилея станет важным событием в культурной жизни региона и страны. В республике создан оргкомитет по подготовке к празднованию юбилея скульптора, разрабатывается план мероприятий. "Запланирован межмузейный выставочный проект "Всероссийский транзит "Санкт-Петербург – Москва – Мордовия", достигнуты договоренности о проведении Дней Русского музея в Мордовии, научно-практической конференции "Эрьзинские чтения", длительном экспонировании в Мордовии работ Эрьзи из собрания Государственного Русского музея и проведение на базе Музея имени Эрьзи сессий федерального проекта "Музейные маршруты", - говорится в сообщении. Любимова поддержала включение мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения скульптора, в федеральную повестку памятных дат. "Мордовия в последние три года активно включилась в создание художественных и документальных фильмов. Эта работа ведется при поддержке Минкульта РФ и Президентского фонда культурных инициатив совместно с кинокомпаниями "Аллюр-фильм" и "Солар". Уже увидели свет документально-игровой фильм "Степан Эрьзя. Долгий путь домой", художественный фильм-сказка "Школа Бабы Яги" и короткометражный документальный фильм "Спасая маленькие жизни", посвященный 60-летию Детской республиканской больницы. В августе следующего года в прокат выйдет картина о непобедимом адмирале Федоре Ушакове", - отмечается в сообщении. На очереди – съемки полнометражного игрового фильма "Выбираю тебя", посвященного теме материнства и отцовства, поддержке традиционных духовно-нравственных ценностей и, прежде всего, крепкой семьи. Руководители федерального ведомства и региона обсудили механизмы поддержки этого проекта. На встрече речь также шла о капитальном ремонте основной гастрольно-концертной площадки республики – Мордовской государственной филармонии. Любимова поддержала инициативу региона, отметив, что работы будут включены в новый нацпроект "Семья" на 2026 год. Также обсудили капремонт Саранского художественного училища имени Сычкова и участие заявок Мордовии в мероприятиях госпрограммы "Развитие культуры" по сохранению объектов культурного наследия. Глава Мордовии пригласил министра культуры России посетить республику в рамках празднования 95-летия со дня образования Мордовской автономии, которые пройдут в регионе в январе 2025 года.

https://ria.ru/20241128/mordovii-1986325440.html

https://ria.ru/20241126/mordoviya-1985830017.html

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россия, ольга любимова, артем здунов, федор ушаков, государственный русский музей, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), президентский фонд культурных инициатив