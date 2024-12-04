https://ria.ru/20241204/moor-1987488602.html

Моор рекомендовал помогать ветеранам СВО с инвалидностью

Моор рекомендовал помогать ветеранам СВО с инвалидностью - РИА Новости, 05.12.2024

Моор рекомендовал помогать ветеранам СВО с инвалидностью

Губернатор Тюменской области Александр Моор рекомендовал муниципалитетам активнее сотрудничать с филиалом фонда "Защитники Отечества" в работе по сопровождению... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-04T21:10

2024-12-04T21:10

2024-12-05T11:55

тюменская область

александр моор

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор рекомендовал муниципалитетам активнее сотрудничать с филиалом фонда "Защитники Отечества" в работе по сопровождению и адаптации участников специальной военной операции, ставших инвалидами. "Фонд устанавливает в домах ветеранов системы "умный дом", подъёмники и специальные бытовые приборы, переоборудует санузлы, спальни, прихожие, кухни. В эту работу важно активнее включаться муниципалитетам. Мы должны держать в поле нашего зрения каждого участника боевых действий... Должны действовать проактивно, оказывать поддержку независимо от формальных обстоятельств", - подчеркнул Александр Моор в своем Telegram-канале. По данным пресс-службы главы региона, вопрос о поддержке участников специальной военной операции обсуждался на заседании совета при губернаторе Тюменской области по делам инвалидов. На нем руководитель регионального филиала фонда "Защитники Отечества" Динара Поштаренко сообщила, что силами фонда под индивидуальные потребности инвалидов адаптировано четыре жилых помещения, еще девять – в плане до конца года. Также она отметила, что темпы работы по адаптации жилья во многом зависят от муниципалитетов. Отмечается, что губернатор призвал "и дальше сообща добиваться того, чтобы все, кто нуждается в поддержке, чувствовали, что они не одни, ощущали плечо государства и поддержку неравнодушных людей".

https://ria.ru/20241129/moor-1986531297.html

тюменская область

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александр моор, тюменская область