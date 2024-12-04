https://ria.ru/20241204/moldaviya-1987396254.html

Опрос показал, сколько жителей Молдавии против партии Санду в парламенте

Опрос показал, сколько жителей Молдавии против партии Санду в парламенте - РИА Новости, 04.12.2024

Опрос показал, сколько жителей Молдавии против партии Санду в парламенте

В Молдавии 40% граждан не хотели бы видеть представителей правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) в парламенте следующего созыва, свидетельствуют данные РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T18:20

2024-12-04T18:20

2024-12-04T18:20

в мире

молдавия

майя санду

возрождение

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КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. В Молдавии 40% граждан не хотели бы видеть представителей правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) в парламенте следующего созыва, свидетельствуют данные соцопроса, который провел Институт маркетинга и социологических опросов IMAS. Очередные парламентские выборы в Молдавии запланированы на лето 2025 года. Жителям Молдавии предложили высказать свое мнение по поводу того, какой был бы наилучшим расклад в парламенте будущего созыва для правящей партии. Сорок процентов жителей Молдавии ответили, что ПДС больше не должна пройти в парламент, 8% респондентов выразили уверенность, что партии власти предпочтительней перейти в оппозицию, 25% предположили, что ПДС лучше создать коалицию с кем-то для обретения большинства в парламенте и только 14% граждан уверены, что в следующем созыве ПДС удержит большинство и будет управлять единолично, 13% не определились с ответом. При этом большинство (64%) респондентов уверены, что президент Майя Санду несет прямую ответственность за правление ПДС, 28% так не считают, 8% не определились с ответом. Большинство участников опроса (53%) считает также, что оппозиции стоит объединиться в блок перед предстоящими выборами в парламент, 25% уверены, что оппозиционные силы могут выступать в электоральной гонке отдельно, а 22% так и не смогли дать ответ. Опрос проводился в различных районах республики с 15 ноября по 1 декабря, было опрошено 1030 человек, погрешность составила 3%. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20241203/moldaviya-1987131435.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

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в мире, молдавия, майя санду, возрождение