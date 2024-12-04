https://ria.ru/20241204/moldaviya-1987386391.html

В Молдавии недовольны влиянием голосов диаспоры на выборы, показал опрос

В Молдавии недовольны влиянием голосов диаспоры на выборы, показал опрос - РИА Новости, 04.12.2024

В Молдавии недовольны влиянием голосов диаспоры на выборы, показал опрос

Большинство жителей Молдавии недовольны тем, что голоса диаспоры решили исход президентских выборов, об этом свидетельствуют данные соцопроса, который провел... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:45

2024-12-04T17:45

2024-12-04T17:45

в мире

молдавия

гагаузия

майя санду

александр стояногло

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КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Большинство жителей Молдавии недовольны тем, что голоса диаспоры решили исход президентских выборов, об этом свидетельствуют данные соцопроса, который провел Институт маркетинга и социологических опросов IMAS. Жителям Молдавии предложили поделиться мнением в связи с тем, что на президентских выборах голоса представителей зарубежной диаспоры привели к изменению результата, зафиксированного на территории республики. Большая часть респондентов (59%) были недовольны этим обстоятельством, 39% опрошенных восприняли этот факт благосклонно, а 2% не смогли дать четкого ответа. Более того, 57% участников опроса считают, что голоса диаспоры были сфальсифицированы в пользу президента Молдавии Майи Санду, 28% не верит в такой подлог, а 15% не смогли ответить. При этом 63% респондентов считает, что прошедшие в Молдавии президентские выборы не были ни честными, ни свободными, 30% опрошенных верят, что они были корректными, а 7% не определились с ответом. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%.

https://ria.ru/20241127/moldaviya-1986028741.html

https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html

молдавия

гагаузия

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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло