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Опрос показал, что молдаване думают о референдуме и выборах президента - РИА Новости, 04.12.2024
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17:36 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/moldaviya-1987383855.html
Опрос показал, что молдаване думают о референдуме и выборах президента
Опрос показал, что молдаване думают о референдуме и выборах президента - РИА Новости, 04.12.2024
Опрос показал, что молдаване думают о референдуме и выборах президента
Большинство жителей Молдавии считает ошибкой проведение референдума о евроинтеграции одновременно с выборами президента, свидетельствуют данные соцопроса,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:36
2024-12-04T17:36
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КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Большинство жителей Молдавии считает ошибкой проведение референдума о евроинтеграции одновременно с выборами президента, свидетельствуют данные соцопроса, который провел Институт маркетинга и социологических опросов IMAS. Жителям республики задали вопрос, считают ли они ошибкой проведение референдума о евроинтеграции в один день с первым туром выборов президента страны. Большинство (52%) респондентов ответили утвердительно, 40% опрошенных считают данное решение правильным и 8% не смогли дать однозначного ответа. Большинство респондентов (59%) также недовольно тем, что голоса диаспоры в итоге решили исход референдума, лишь 37% довольны этим обстоятельством, 4% не смогли дать четкого ответа. Опрос проводился в различных районах республики с 15 ноября по 1 декабря, было опрошено 1030 человек, погрешность составила 3%. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%.
https://ria.ru/20240725/moldaviya-1962037415.html
https://ria.ru/20241204/moldaviya-1987249486.html
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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, евросоюз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло, Евросоюз
Опрос показал, что молдаване думают о референдуме и выборах президента

Большинство молдаван считают ошибкой проведение референдума и выборов вместе

© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Большинство жителей Молдавии считает ошибкой проведение референдума о евроинтеграции одновременно с выборами президента, свидетельствуют данные соцопроса, который провел Институт маркетинга и социологических опросов IMAS.
Жителям республики задали вопрос, считают ли они ошибкой проведение референдума о евроинтеграции в один день с первым туром выборов президента страны. Большинство (52%) респондентов ответили утвердительно, 40% опрошенных считают данное решение правильным и 8% не смогли дать однозначного ответа.
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Большинство респондентов (59%) также недовольно тем, что голоса диаспоры в итоге решили исход референдума, лишь 37% довольны этим обстоятельством, 4% не смогли дать четкого ответа.
Опрос проводился в различных районах республики с 15 ноября по 1 декабря, было опрошено 1030 человек, погрешность составила 3%.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%.
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В миреМолдавияГагаузияМайя СандуАлександр СтояноглоЕвросоюз
 
 
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