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Евросоюз относится к Молдавии как к вассалу, заявили в СВР
Евросоюз относится к Молдавии как к вассалу, заявили в СВР - РИА Новости, 04.12.2024
Евросоюз относится к Молдавии как к вассалу, заявили в СВР
Евросоюз все больше относится к Молдавии как к своему вассалу, об этом свидетельствуют контакты чиновников Евросоюза с руководством страны без камер, сообщило... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T09:27
2024-12-04T09:27
2024-12-04T09:40
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Евросоюз все больше относится к Молдавии как к своему вассалу, об этом свидетельствуют контакты чиновников Евросоюза с руководством страны без камер, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России."По поступающей в СВР информации, Евросоюз все больше относится к Молдавии как к своему вассалу. Об этом свидетельствуют контакты евробюрократов с молдавским руководством "без камер". Наглым стилем поведения отличается глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс. Недавно он выдал руководству правящей партии "Действие и солидарность" подробные инструкции о том, как должна функционировать так называемая молдавская демократия в преддверии предстоящих в 2025 году парламентских выборов", - сказано в сообщении.В СВР также сообщили, что Мажейкс потребовал от молдавской стороны "под любым предлогом" привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиционных блока "Победа", а также партий "Возрождение" и "Шанс" с целью нейтрализации их политической активности."Аналогичным образом молдаванам предписано "навести порядок" в Гагаузии: отстранить от должности руководителя автономии Евгению Гуцул и арестовать по уголовным статьям основных членов ее команды", - добавили в службе.
https://ria.ru/20241204/moldaviya-1987249486.html
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в мире, евгения гуцул, молдавия, кишинев, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз, возрождение
В мире, Евгения Гуцул, Молдавия, Кишинев, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз, Возрождение
Евросоюз относится к Молдавии как к вассалу, заявили в СВР
СВР заявила, что Евросоюз все больше относится к Молдавии как к вассалу