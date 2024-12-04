Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз относится к Молдавии как к вассалу, заявили в СВР - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 04.12.2024 (обновлено: 09:40 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/moldaviya-1987243104.html
Евросоюз относится к Молдавии как к вассалу, заявили в СВР
Евросоюз относится к Молдавии как к вассалу, заявили в СВР - РИА Новости, 04.12.2024
Евросоюз относится к Молдавии как к вассалу, заявили в СВР
Евросоюз все больше относится к Молдавии как к своему вассалу, об этом свидетельствуют контакты чиновников Евросоюза с руководством страны без камер, сообщило... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T09:27
2024-12-04T09:40
в мире
евгения гуцул
молдавия
кишинев
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
евросоюз
возрождение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148936/28/1489362893_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_c798cc109321ab3c42e03550d38854e9.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Евросоюз все больше относится к Молдавии как к своему вассалу, об этом свидетельствуют контакты чиновников Евросоюза с руководством страны без камер, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России."По поступающей в СВР информации, Евросоюз все больше относится к Молдавии как к своему вассалу. Об этом свидетельствуют контакты евробюрократов с молдавским руководством "без камер". Наглым стилем поведения отличается глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс. Недавно он выдал руководству правящей партии "Действие и солидарность" подробные инструкции о том, как должна функционировать так называемая молдавская демократия в преддверии предстоящих в 2025 году парламентских выборов", - сказано в сообщении.В СВР также сообщили, что Мажейкс потребовал от молдавской стороны "под любым предлогом" привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиционных блока "Победа", а также партий "Возрождение" и "Шанс" с целью нейтрализации их политической активности."Аналогичным образом молдаванам предписано "навести порядок" в Гагаузии: отстранить от должности руководителя автономии Евгению Гуцул и арестовать по уголовным статьям основных членов ее команды", - добавили в службе.
https://ria.ru/20241204/moldaviya-1987249486.html
https://ria.ru/20241203/moldaviya-1987131435.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148936/28/1489362893_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_f97c2d2eb819e16d6b02876fc02d7804.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евгения гуцул, молдавия, кишинев, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз, возрождение
В мире, Евгения Гуцул, Молдавия, Кишинев, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз, Возрождение
Евросоюз относится к Молдавии как к вассалу, заявили в СВР

СВР заявила, что Евросоюз все больше относится к Молдавии как к вассалу

© Flickr / inyuchoВид на Кишинев
Вид на Кишинев - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Flickr / inyucho
Вид на Кишинев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Евросоюз все больше относится к Молдавии как к своему вассалу, об этом свидетельствуют контакты чиновников Евросоюза с руководством страны без камер, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"По поступающей в СВР информации, Евросоюз все больше относится к Молдавии как к своему вассалу. Об этом свидетельствуют контакты евробюрократов с молдавским руководством "без камер". Наглым стилем поведения отличается глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс. Недавно он выдал руководству правящей партии "Действие и солидарность" подробные инструкции о том, как должна функционировать так называемая молдавская демократия в преддверии предстоящих в 2025 году парламентских выборов", - сказано в сообщении.
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
ЕС разрушительно действует на Молдавию, заявили в СВР
Вчера, 09:33
В СВР также сообщили, что Мажейкс потребовал от молдавской стороны "под любым предлогом" привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиционных блока "Победа", а также партий "Возрождение" и "Шанс" с целью нейтрализации их политической активности.
"Аналогичным образом молдаванам предписано "навести порядок" в Гагаузии: отстранить от должности руководителя автономии Евгению Гуцул и арестовать по уголовным статьям основных членов ее команды", - добавили в службе.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В Молдавии рассказали о переговорах с Румынией по закупке газа
3 декабря, 16:49
 
В миреЕвгения ГуцулМолдавияКишиневРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЕвросоюзВозрождение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала