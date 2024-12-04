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Сийярто прокомментировал предложение снизить возраст мобилизации на Украине - РИА Новости, 04.12.2024
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13:17 04.12.2024 (обновлено: 13:41 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/mobilizatsiya-1987307628.html
Сийярто прокомментировал предложение снизить возраст мобилизации на Украине
Сийярто прокомментировал предложение снизить возраст мобилизации на Украине - РИА Новости, 04.12.2024
Сийярто прокомментировал предложение снизить возраст мобилизации на Украине
Венгрия считает опасным и ведущим к эскалации предложение снизить возраст мобилизации на Украине, к чему страны НАТО принуждают Киев, заявил венгерский министр... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T13:17
2024-12-04T13:41
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БУДАПЕШТ, 4 дек - РИА Новости. Венгрия считает опасным и ведущим к эскалации предложение снизить возраст мобилизации на Украине, к чему страны НАТО принуждают Киев, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Вчера многие (главы МИД стран НАТО - ред.) нарочито, если не сказать агрессивно и насильно, требовали от украинцев снизить возрастную границу мобилизации. Это значит, они хотят принудить Украину отправить на фронт еще больше молодых людей. Это означало бы еще более безжалостную мобилизацию", - сказал Сийярто венгерским журналистам после второго дня заседания глав МИД стран альянса, выступление транслировал телеканал М1.По его словам, Венгрия считает и снижение возраста мобилизации, и увеличение подготовки украинских военных, и отправку нового оружия "опасным предложением", которое продлевает конфликт и увеличивает риск эскалации и влечет увеличение жертв.
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в мире, украина, венгрия, киев, нато
В мире, Украина, Венгрия, Киев, НАТО
Сийярто прокомментировал предложение снизить возраст мобилизации на Украине

Сийярто считает опасным предложение снизить возраст мобилизации на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 дек - РИА Новости. Венгрия считает опасным и ведущим к эскалации предложение снизить возраст мобилизации на Украине, к чему страны НАТО принуждают Киев, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Вчера многие (главы МИД стран НАТО - ред.) нарочито, если не сказать агрессивно и насильно, требовали от украинцев снизить возрастную границу мобилизации. Это значит, они хотят принудить Украину отправить на фронт еще больше молодых людей. Это означало бы еще более безжалостную мобилизацию", - сказал Сийярто венгерским журналистам после второго дня заседания глав МИД стран альянса, выступление транслировал телеканал М1.
По его словам, Венгрия считает и снижение возраста мобилизации, и увеличение подготовки украинских военных, и отправку нового оружия "опасным предложением", которое продлевает конфликт и увеличивает риск эскалации и влечет увеличение жертв.
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