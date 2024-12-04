https://ria.ru/20241204/mobilizatsiya-1987307628.html

Сийярто прокомментировал предложение снизить возраст мобилизации на Украине

Сийярто прокомментировал предложение снизить возраст мобилизации на Украине - РИА Новости, 04.12.2024

Сийярто прокомментировал предложение снизить возраст мобилизации на Украине

Венгрия считает опасным и ведущим к эскалации предложение снизить возраст мобилизации на Украине, к чему страны НАТО принуждают Киев, заявил венгерский министр... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:17

2024-12-04T13:17

2024-12-04T13:41

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БУДАПЕШТ, 4 дек - РИА Новости. Венгрия считает опасным и ведущим к эскалации предложение снизить возраст мобилизации на Украине, к чему страны НАТО принуждают Киев, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Вчера многие (главы МИД стран НАТО - ред.) нарочито, если не сказать агрессивно и насильно, требовали от украинцев снизить возрастную границу мобилизации. Это значит, они хотят принудить Украину отправить на фронт еще больше молодых людей. Это означало бы еще более безжалостную мобилизацию", - сказал Сийярто венгерским журналистам после второго дня заседания глав МИД стран альянса, выступление транслировал телеканал М1.По его словам, Венгрия считает и снижение возраста мобилизации, и увеличение подготовки украинских военных, и отправку нового оружия "опасным предложением", которое продлевает конфликт и увеличивает риск эскалации и влечет увеличение жертв.

https://ria.ru/20241128/lvov-1986342370.html

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