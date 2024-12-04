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Санкции не помешали России сохранить авиапарк, заявил Мишустин - РИА Новости, 04.12.2024
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15:22 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/mishustin-1987345315.html
Санкции не помешали России сохранить авиапарк, заявил Мишустин
Санкции не помешали России сохранить авиапарк, заявил Мишустин - РИА Новости, 04.12.2024
Санкции не помешали России сохранить авиапарк, заявил Мишустин
России удалось сохранить авиационный парк, уникальные трудовые коллективы и продолжить стабильную работу отрасли, несмотря на действующие в ее отношении... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:22
2024-12-04T15:22
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. России удалось сохранить авиационный парк, уникальные трудовые коллективы и продолжить стабильную работу отрасли, несмотря на действующие в ее отношении санкции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Несмотря на действующие против отрасли санкции, удалось сохранить как уникальные трудовые коллективы, так и авиационный парк и продолжить стабильную работу", - сказал Мишустин на совещании с правительством. Он отметил, что рост перевозок пассажиров в 2023 году приблизился к 11%, и в первой половине 2024 года такая динамика сохранилась – зафиксирован рост на уровне почти 8%.
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Санкции не помешали России сохранить авиапарк, заявил Мишустин

Мишустин: несмотря на санкции, российская авиаотрасль работает стабильно

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. России удалось сохранить авиационный парк, уникальные трудовые коллективы и продолжить стабильную работу отрасли, несмотря на действующие в ее отношении санкции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Несмотря на действующие против отрасли санкции, удалось сохранить как уникальные трудовые коллективы, так и авиационный парк и продолжить стабильную работу", - сказал Мишустин на совещании с правительством.
Он отметил, что рост перевозок пассажиров в 2023 году приблизился к 11%, и в первой половине 2024 года такая динамика сохранилась – зафиксирован рост на уровне почти 8%.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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