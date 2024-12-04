https://ria.ru/20241204/mishustin-1987335867.html

Мишустин предложил обсудить проблему навязывания россиянам различных услуг

Мишустин предложил обсудить проблему навязывания россиянам различных услуг - РИА Новости, 04.12.2024

Мишустин предложил обсудить проблему навязывания россиянам различных услуг

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кабмину обсудить проблему навязывания россиянам различных услуг или товаров, отметив, что соответствующие жалобы от РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:47

2024-12-04T14:47

2024-12-04T14:47

общество

россия

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кабмину обсудить проблему навязывания россиянам различных услуг или товаров, отметив, что соответствующие жалобы от граждан получает Роспотребнадзор. "Сегодня у нас очень важный вопрос стоит о навязывании гражданам разных услуг или товаров", - сказал Мишустин на заседании правительства. Премьер отметил, что власти уже предприняли ряд шагов для регулирования данной сферы, так с прошлого года кредитным компаниям запрещено принуждать к приобретению услуг страховых компаний в приоритетном порядке, кроме того, в кодекс об административных правонарушениях введены штрафы за вынуждение граждан приобретать дополнительные товары. "В то же время, люди продолжают обращаться в Роспотребнадзор с жалобами на нарушения своих прав", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20241108/sud-1982738790.html

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общество, россия, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)