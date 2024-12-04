https://ria.ru/20241204/mishustin-1987330904.html
Мишустин проводит заседание правительства. Прямая трансляция
Мишустин проводит заседание правительства. Прямая трансляция - РИА Новости, 04.12.2024
Мишустин проводит заседание правительства. Прямая трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:37
2024-12-04T14:37
2024-12-04T14:37
михаил мишустин
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Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства.
РИА Новости
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Мишустин проводит заседание правительства
Мишустин проводит заседание правительства
2024-12-04T14:37
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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4.7
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михаил мишустин, видео
Михаил Мишустин
Мишустин проводит заседание правительства. Прямая трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства.
2024-12-04T14:37
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PT6M42S
Мишустин проводит заседание правительства. Прямая трансляция
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Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства.