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Мишустин отметил важность повышения качества и доступности книг - РИА Новости, 04.12.2024
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11:42 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/mishustin-1987274143.html
Мишустин отметил важность повышения качества и доступности книг
Мишустин отметил важность повышения качества и доступности книг - РИА Новости, 04.12.2024
Мишустин отметил важность повышения качества и доступности книг
Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам XI съезда Российского книжного союза отметил важность повышения качества и доступности книг,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:42
2024-12-04T11:42
россия
михаил мишустин
российский книжный союз
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам XI съезда Российского книжного союза отметил важность повышения качества и доступности книг, включая электронные и аудиоформаты, соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина. "Рад приветствовать участников и гостей XI съезда Российского книжного союза. Более двадцати лет одна из крупнейших отраслевых организаций объединяет отечественных издателей, полиграфистов, представителей научного и библиотечного сообщества. Вносит весомый вклад в поддержку книжной индустрии, оказывает содействие в реализации масштабных образовательных и просветительских проектов, направленных на сохранение национальной культуры и русского языка, популяризацию чтения", - говорится в послании. Мишустин отметил, что на протяжении веков книги являются основным источником знаний, мудрости и вдохновения, играют важную роль в формировании мировоззрения, воспитании подрастающего поколения. "Поэтому актуальной задачей остаётся развитие книжной отрасли, повышение качества и доступности продукции, включая электронные и аудиоформаты. Правительство уделяет приоритетное внимание этому направлению. Продолжается модернизация и цифровая трансформация библиотечной системы страны, обновление фондов", - подчеркнул он. Российский премьер отметил, что благодаря этому современные библиотеки, сочетая традиционные функции и инновационные технологии, "превращаются в многофункциональные интеллектуальные пространства, которые дают возможность посетителям не только получить необходимую информацию, но и раскрыть свой творческий потенциал". Кроме того, современные библиотеки приобщают к чтению детей и подростков, прививают интерес молодой аудитории к отечественной литературе и истории. Он отметил, что на съезде участникам предстоит обсудить широкий круг вопросов, обменяться мнениями, выработать комплексные и эффективные решения. Михаил Мишустин пожелал им плодотворной работы, конструктивных дискуссий, реализации намеченных планов.
https://ria.ru/20241202/mishustin-1986978830.html
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россия, михаил мишустин, российский книжный союз
Россия, Михаил Мишустин, Российский Книжный Союз
Мишустин отметил важность повышения качества и доступности книг

Мишустин: важно повысить качество книг, включая электронные и аудиоформаты

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам XI съезда Российского книжного союза отметил важность повышения качества и доступности книг, включая электронные и аудиоформаты, соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина.
"Рад приветствовать участников и гостей XI съезда Российского книжного союза. Более двадцати лет одна из крупнейших отраслевых организаций объединяет отечественных издателей, полиграфистов, представителей научного и библиотечного сообщества. Вносит весомый вклад в поддержку книжной индустрии, оказывает содействие в реализации масштабных образовательных и просветительских проектов, направленных на сохранение национальной культуры и русского языка, популяризацию чтения", - говорится в послании.
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Мишустин отметил, что на протяжении веков книги являются основным источником знаний, мудрости и вдохновения, играют важную роль в формировании мировоззрения, воспитании подрастающего поколения.
"Поэтому актуальной задачей остаётся развитие книжной отрасли, повышение качества и доступности продукции, включая электронные и аудиоформаты. Правительство уделяет приоритетное внимание этому направлению. Продолжается модернизация и цифровая трансформация библиотечной системы страны, обновление фондов", - подчеркнул он.
Российский премьер отметил, что благодаря этому современные библиотеки, сочетая традиционные функции и инновационные технологии, "превращаются в многофункциональные интеллектуальные пространства, которые дают возможность посетителям не только получить необходимую информацию, но и раскрыть свой творческий потенциал". Кроме того, современные библиотеки приобщают к чтению детей и подростков, прививают интерес молодой аудитории к отечественной литературе и истории.
Он отметил, что на съезде участникам предстоит обсудить широкий круг вопросов, обменяться мнениями, выработать комплексные и эффективные решения. Михаил Мишустин пожелал им плодотворной работы, конструктивных дискуссий, реализации намеченных планов.
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