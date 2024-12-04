https://ria.ru/20241204/mishustin-1987274143.html

Мишустин отметил важность повышения качества и доступности книг

Мишустин отметил важность повышения качества и доступности книг - РИА Новости, 04.12.2024

Мишустин отметил важность повышения качества и доступности книг

Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам XI съезда Российского книжного союза отметил важность повышения качества и доступности книг,... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T11:42

2024-12-04T11:42

2024-12-04T11:42

россия

михаил мишустин

российский книжный союз

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам XI съезда Российского книжного союза отметил важность повышения качества и доступности книг, включая электронные и аудиоформаты, соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина. "Рад приветствовать участников и гостей XI съезда Российского книжного союза. Более двадцати лет одна из крупнейших отраслевых организаций объединяет отечественных издателей, полиграфистов, представителей научного и библиотечного сообщества. Вносит весомый вклад в поддержку книжной индустрии, оказывает содействие в реализации масштабных образовательных и просветительских проектов, направленных на сохранение национальной культуры и русского языка, популяризацию чтения", - говорится в послании. Мишустин отметил, что на протяжении веков книги являются основным источником знаний, мудрости и вдохновения, играют важную роль в формировании мировоззрения, воспитании подрастающего поколения. "Поэтому актуальной задачей остаётся развитие книжной отрасли, повышение качества и доступности продукции, включая электронные и аудиоформаты. Правительство уделяет приоритетное внимание этому направлению. Продолжается модернизация и цифровая трансформация библиотечной системы страны, обновление фондов", - подчеркнул он. Российский премьер отметил, что благодаря этому современные библиотеки, сочетая традиционные функции и инновационные технологии, "превращаются в многофункциональные интеллектуальные пространства, которые дают возможность посетителям не только получить необходимую информацию, но и раскрыть свой творческий потенциал". Кроме того, современные библиотеки приобщают к чтению детей и подростков, прививают интерес молодой аудитории к отечественной литературе и истории. Он отметил, что на съезде участникам предстоит обсудить широкий круг вопросов, обменяться мнениями, выработать комплексные и эффективные решения. Михаил Мишустин пожелал им плодотворной работы, конструктивных дискуссий, реализации намеченных планов.

https://ria.ru/20241202/mishustin-1986978830.html

https://ria.ru/20241203/natsproekty-1987097006.html

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россия, михаил мишустин, российский книжный союз