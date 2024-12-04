https://ria.ru/20241204/miny-1987325274.html

США обвинили в подрыве гуманитарного права из-за поставки Киеву мин

США обвинили в подрыве гуманитарного права из-за поставки Киеву мин - РИА Новости, 04.12.2024

США обвинили в подрыве гуманитарного права из-за поставки Киеву мин

США подрывают основы международного гуманитарного права (МГП), поставляя Украине противопехотные мины, запрещенные к применению Киевом как... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:16

2024-12-04T14:16

2024-12-04T14:20

в мире

сша

киев

украина

энтони блинкен

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808969780_0:309:3050:2025_1920x0_80_0_0_5d34ee780a9e9bdd632e925c104a0a0f.jpg

ЖЕНЕВА, 4 дек – РИА Новости. США подрывают основы международного гуманитарного права (МГП), поставляя Украине противопехотные мины, запрещенные к применению Киевом как государством-участником Оттавской конвенции, говорится в заявлении Международной кампании за запрещение противопехотных мин (ICBL).В понедельник США выделили Украине новый пакет военной помощи объемом 725 миллионов долларов, говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена. В рамках нового пакета американской военной помощи Украине США передадут ВСУ очередную партию противопехотных мин."Наземные мины были запрещены 25 лет назад из-за их неизбирательного характера и разрушительных последствий, которые они наносят гражданским лицам во время конфликтов и спустя долгое время после их окончания. Договор о запрещении мин в настоящее время является неотъемлемой частью международного гуманитарного права, которое - логически и юридически - должно применяться как во время конфликтов, так и в мирное время. Поставляя Украине запрещенные мины, США поощряют Украину нарушать свои юридические обязательства и подрывают основополагающие принципы МГП", - сказано в документе.В организации призывают США немедленно прекратить такие поставки, а Украину защитить свое население от дальнейших страданий, "отказавшись принять эти смертоносные подарки от США".Международная кампания за запрет противопехотных мин (International Campaign to Ban Landmines, ICBL) - глобальная коалиция НПО со штаб-квартирой в Женеве, созданная в 1992 году для борьбы с использованием противопехотных мин и кассетных боеприпасов. Основные цели ICBL включают полный запрет на производство, использование, хранение и распространение противопехотных мин, а также оказание помощи жертвам мин и восстановление загрязненных территорий. Благодаря усилиям ICBL в 1997 году была принята Оттавская конвенция, запрещающая противопехотные мины, а сама ICBL была удостоена Нобелевской премии мира в том же году.Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.

https://ria.ru/20241129/ukraina-1986435791.html

https://ria.ru/20241126/oon-1985888814.html

сша

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, киев, украина, энтони блинкен, вооруженные силы украины