США обвинили в подрыве гуманитарного права из-за поставки Киеву мин
ICBL обвинила США в подрыве гуманитарного права из-за поставки Киеву мин
Противопехотная мина. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 4 дек – РИА Новости. США подрывают основы международного гуманитарного права (МГП), поставляя Украине противопехотные мины, запрещенные к применению Киевом как государством-участником Оттавской конвенции, говорится в заявлении Международной кампании за запрещение противопехотных мин (ICBL).
В понедельник США выделили Украине новый пакет военной помощи объемом 725 миллионов долларов, говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена. В рамках нового пакета американской военной помощи Украине США передадут ВСУ очередную партию противопехотных мин.
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"Наземные мины были запрещены 25 лет назад из-за их неизбирательного характера и разрушительных последствий, которые они наносят гражданским лицам во время конфликтов и спустя долгое время после их окончания. Договор о запрещении мин в настоящее время является неотъемлемой частью международного гуманитарного права, которое - логически и юридически - должно применяться как во время конфликтов, так и в мирное время. Поставляя Украине запрещенные мины, США поощряют Украину нарушать свои юридические обязательства и подрывают основополагающие принципы МГП", - сказано в документе.
В организации призывают США немедленно прекратить такие поставки, а Украину защитить свое население от дальнейших страданий, "отказавшись принять эти смертоносные подарки от США".
Международная кампания за запрет противопехотных мин (International Campaign to Ban Landmines, ICBL) - глобальная коалиция НПО со штаб-квартирой в Женеве, созданная в 1992 году для борьбы с использованием противопехотных мин и кассетных боеприпасов. Основные цели ICBL включают полный запрет на производство, использование, хранение и распространение противопехотных мин, а также оказание помощи жертвам мин и восстановление загрязненных территорий. Благодаря усилиям ICBL в 1997 году была принята Оттавская конвенция, запрещающая противопехотные мины, а сама ICBL была удостоена Нобелевской премии мира в том же году.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
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