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США обвинили в подрыве гуманитарного права из-за поставки Киеву мин - РИА Новости, 04.12.2024
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14:16 04.12.2024 (обновлено: 14:20 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/miny-1987325274.html
США обвинили в подрыве гуманитарного права из-за поставки Киеву мин
США обвинили в подрыве гуманитарного права из-за поставки Киеву мин - РИА Новости, 04.12.2024
США обвинили в подрыве гуманитарного права из-за поставки Киеву мин
США подрывают основы международного гуманитарного права (МГП), поставляя Украине противопехотные мины, запрещенные к применению Киевом как... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:16
2024-12-04T14:20
в мире
сша
киев
украина
энтони блинкен
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ЖЕНЕВА, 4 дек – РИА Новости. США подрывают основы международного гуманитарного права (МГП), поставляя Украине противопехотные мины, запрещенные к применению Киевом как государством-участником Оттавской конвенции, говорится в заявлении Международной кампании за запрещение противопехотных мин (ICBL).В понедельник США выделили Украине новый пакет военной помощи объемом 725 миллионов долларов, говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена. В рамках нового пакета американской военной помощи Украине США передадут ВСУ очередную партию противопехотных мин."Наземные мины были запрещены 25 лет назад из-за их неизбирательного характера и разрушительных последствий, которые они наносят гражданским лицам во время конфликтов и спустя долгое время после их окончания. Договор о запрещении мин в настоящее время является неотъемлемой частью международного гуманитарного права, которое - логически и юридически - должно применяться как во время конфликтов, так и в мирное время. Поставляя Украине запрещенные мины, США поощряют Украину нарушать свои юридические обязательства и подрывают основополагающие принципы МГП", - сказано в документе.В организации призывают США немедленно прекратить такие поставки, а Украину защитить свое население от дальнейших страданий, "отказавшись принять эти смертоносные подарки от США".Международная кампания за запрет противопехотных мин (International Campaign to Ban Landmines, ICBL) - глобальная коалиция НПО со штаб-квартирой в Женеве, созданная в 1992 году для борьбы с использованием противопехотных мин и кассетных боеприпасов. Основные цели ICBL включают полный запрет на производство, использование, хранение и распространение противопехотных мин, а также оказание помощи жертвам мин и восстановление загрязненных территорий. Благодаря усилиям ICBL в 1997 году была принята Оттавская конвенция, запрещающая противопехотные мины, а сама ICBL была удостоена Нобелевской премии мира в том же году.Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986435791.html
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в мире, сша, киев, украина, энтони блинкен, вооруженные силы украины
В мире, США, Киев, Украина, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины
США обвинили в подрыве гуманитарного права из-за поставки Киеву мин

ICBL обвинила США в подрыве гуманитарного права из-за поставки Киеву мин

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная мина
Противопехотная мина - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная мина. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 4 дек – РИА Новости. США подрывают основы международного гуманитарного права (МГП), поставляя Украине противопехотные мины, запрещенные к применению Киевом как государством-участником Оттавской конвенции, говорится в заявлении Международной кампании за запрещение противопехотных мин (ICBL).
В понедельник США выделили Украине новый пакет военной помощи объемом 725 миллионов долларов, говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена. В рамках нового пакета американской военной помощи Украине США передадут ВСУ очередную партию противопехотных мин.
Предупреждающая табличка Мины - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Украину призвали отказаться от противопехотных мин
дополняется ...
"Наземные мины были запрещены 25 лет назад из-за их неизбирательного характера и разрушительных последствий, которые они наносят гражданским лицам во время конфликтов и спустя долгое время после их окончания. Договор о запрещении мин в настоящее время является неотъемлемой частью международного гуманитарного права, которое - логически и юридически - должно применяться как во время конфликтов, так и в мирное время. Поставляя Украине запрещенные мины, США поощряют Украину нарушать свои юридические обязательства и подрывают основополагающие принципы МГП", - сказано в документе.
В организации призывают США немедленно прекратить такие поставки, а Украину защитить свое население от дальнейших страданий, "отказавшись принять эти смертоносные подарки от США".
Международная кампания за запрет противопехотных мин (International Campaign to Ban Landmines, ICBL) - глобальная коалиция НПО со штаб-квартирой в Женеве, созданная в 1992 году для борьбы с использованием противопехотных мин и кассетных боеприпасов. Основные цели ICBL включают полный запрет на производство, использование, хранение и распространение противопехотных мин, а также оказание помощи жертвам мин и восстановление загрязненных территорий. Благодаря усилиям ICBL в 1997 году была принята Оттавская конвенция, запрещающая противопехотные мины, а сама ICBL была удостоена Нобелевской премии мира в том же году.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
В ООН осудили передачу США противопехотных мин Киеву
26 ноября, 22:20
 
В миреСШАКиевУкраинаЭнтони БлинкенВооруженные силы Украины
 
 
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