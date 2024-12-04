https://ria.ru/20241204/minstroy-1987337835.html

Почти 230 обращений от жителей поступило в Минстрой Подмосковья за месяц

Почти 230 обращений от жителей поступило в Минстрой Подмосковья за месяц - РИА Новости, 04.12.2024

Почти 230 обращений от жителей поступило в Минстрой Подмосковья за месяц

Жители Подмосковья направили в министерство строительного комплекса Подмосковья 228 обращений в ноябре 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:56

2024-12-04T14:56

2024-12-04T14:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807326739_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_2cb0387098cbc4ed20a7a0f52f9d9fb7.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Жители Подмосковья направили в министерство строительного комплекса Подмосковья 228 обращений в ноябре 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства. Там уточнили, что чаще всего (132 раза) граждане интересовались сроками и механизмами переселения из аварийного жилья, еще 49 раз – планами и сроками строительства социальных объектов – школ и детских садов. Остальные обращения касались других тематик. Все вопросы были направлены на рассмотрение профильным подразделениям ведомства, после чего заявители получили ответы. С начала года в ведомство поступило больше 2,1 тысячи обращений граждан. Большая часть обращений относится к сфере жилищной политике, а из этой тематики основной массив касается переселения из аварийного жилфонда.

https://ria.ru/20241204/poliplakaty-1987309038.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)