https://ria.ru/20241204/minstroy-1987337835.html
Почти 230 обращений от жителей поступило в Минстрой Подмосковья за месяц
Почти 230 обращений от жителей поступило в Минстрой Подмосковья за месяц - РИА Новости, 04.12.2024
Почти 230 обращений от жителей поступило в Минстрой Подмосковья за месяц
Жители Подмосковья направили в министерство строительного комплекса Подмосковья 228 обращений в ноябре 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:56
2024-12-04T14:56
2024-12-04T14:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Жители Подмосковья направили в министерство строительного комплекса Подмосковья 228 обращений в ноябре 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства. Там уточнили, что чаще всего (132 раза) граждане интересовались сроками и механизмами переселения из аварийного жилья, еще 49 раз – планами и сроками строительства социальных объектов – школ и детских садов. Остальные обращения касались других тематик. Все вопросы были направлены на рассмотрение профильным подразделениям ведомства, после чего заявители получили ответы. С начала года в ведомство поступило больше 2,1 тысячи обращений граждан. Большая часть обращений относится к сфере жилищной политике, а из этой тематики основной массив касается переселения из аварийного жилфонда.
https://ria.ru/20241204/poliplakaty-1987309038.html
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московская область (подмосковье), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Почти 230 обращений от жителей поступило в Минстрой Подмосковья за месяц
Подмосковный Минстрой получил 228 обращений от жителей в ноябре
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Жители Подмосковья направили в министерство строительного комплекса Подмосковья 228 обращений в ноябре 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.
Там уточнили, что чаще всего (132 раза) граждане интересовались сроками и механизмами переселения из аварийного жилья, еще 49 раз – планами и сроками строительства социальных объектов – школ и детских садов. Остальные обращения касались других тематик.
Все вопросы были направлены на рассмотрение профильным подразделениям ведомства, после чего заявители получили ответы.
С начала года в ведомство поступило больше 2,1 тысячи обращений граждан. Большая часть обращений относится к сфере жилищной политике, а из этой тематики основной массив касается переселения из аварийного жилфонда.