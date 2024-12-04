Рейтинг@Mail.ru
Почти 230 обращений от жителей поступило в Минстрой Подмосковья за месяц - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:56 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/minstroy-1987337835.html
Почти 230 обращений от жителей поступило в Минстрой Подмосковья за месяц
Почти 230 обращений от жителей поступило в Минстрой Подмосковья за месяц - РИА Новости, 04.12.2024
Почти 230 обращений от жителей поступило в Минстрой Подмосковья за месяц
Жители Подмосковья направили в министерство строительного комплекса Подмосковья 228 обращений в ноябре 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:56
2024-12-04T14:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807326739_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_2cb0387098cbc4ed20a7a0f52f9d9fb7.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Жители Подмосковья направили в министерство строительного комплекса Подмосковья 228 обращений в ноябре 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства. Там уточнили, что чаще всего (132 раза) граждане интересовались сроками и механизмами переселения из аварийного жилья, еще 49 раз – планами и сроками строительства социальных объектов – школ и детских садов. Остальные обращения касались других тематик. Все вопросы были направлены на рассмотрение профильным подразделениям ведомства, после чего заявители получили ответы. С начала года в ведомство поступило больше 2,1 тысячи обращений граждан. Большая часть обращений относится к сфере жилищной политике, а из этой тематики основной массив касается переселения из аварийного жилфонда.
https://ria.ru/20241204/poliplakaty-1987309038.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807326739_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_837bfce47eedf8a3ca7d08dfdff11aa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Почти 230 обращений от жителей поступило в Минстрой Подмосковья за месяц

Подмосковный Минстрой получил 228 обращений от жителей в ноябре

© РИА Новости / Максим БлиновЖилой квартал в Московской области
Жилой квартал в Московской области - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Жилой квартал в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Жители Подмосковья направили в министерство строительного комплекса Подмосковья 228 обращений в ноябре 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.
Там уточнили, что чаще всего (132 раза) граждане интересовались сроками и механизмами переселения из аварийного жилья, еще 49 раз – планами и сроками строительства социальных объектов – школ и детских садов. Остальные обращения касались других тематик.
Все вопросы были направлены на рассмотрение профильным подразделениям ведомства, после чего заявители получили ответы.
С начала года в ведомство поступило больше 2,1 тысячи обращений граждан. Большая часть обращений относится к сфере жилищной политике, а из этой тематики основной массив касается переселения из аварийного жилфонда.
Музей-заповедник Горки Ленинские - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Выставка политплакатов из личной коллекции Ленина откроется в Подмосковье
Вчера, 13:23
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала