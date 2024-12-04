https://ria.ru/20241204/minoborony-1987234656.html

Силы ПВО за ночь и утро сбили над территорией России 35 украинских дронов

Силы ПВО за ночь и утро сбили над территорией России 35 украинских дронов - РИА Новости, 04.12.2024

Силы ПВО за ночь и утро сбили над территорией России 35 украинских дронов

Системы противовоздушной обороны ночью и утром отразили атаку в общей сложности 35 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T08:22

2024-12-04T08:22

2024-12-04T09:10

безопасность

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

пво вс россии

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны ночью и утром отразили атаку в общей сложности 35 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."С 05:30 до 07:40 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.Шесть дронов сбили над Ростовской областью, два — над Курской, по одному — над Брянской, Рязанской и Калужской, уточнили в военном ведомстве.Немногим ранее Минобороны сообщило об уничтожении в течение ночи 24 украинских БПЛА над Ростовской, Брянской, Белгородской, Рязанской, Астраханской областями и Краснодарским краем.Власти регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата аппаратов не сообщают.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241204/ukraina-1987197873.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), пво вс россии