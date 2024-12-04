Силы ПВО за ночь и утро сбили над территорией России 35 украинских дронов
Силы ПВО за ночь и утро сбили 35 украинских БПЛА над восьмью регионами России
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны Вооруженных сил России во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" в Крыму
Офицеры полка противовоздушной обороны Вооруженных сил России во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны ночью и утром отразили атаку в общей сложности 35 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
"С 05:30 до 07:40 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.
Запад увидел последний шанс победить Россию
Вчера, 08:00
Шесть дронов сбили над Ростовской областью, два — над Курской, по одному — над Брянской, Рязанской и Калужской, уточнили в военном ведомстве.
Немногим ранее Минобороны сообщило об уничтожении в течение ночи 24 украинских БПЛА над Ростовской, Брянской, Белгородской, Рязанской, Астраханской областями и Краснодарским краем.
Власти регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата аппаратов не сообщают.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18