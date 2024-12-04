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Силы ПВО за ночь и утро сбили над территорией России 35 украинских дронов - РИА Новости, 04.12.2024
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08:22 04.12.2024 (обновлено: 09:10 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/minoborony-1987234656.html
Силы ПВО за ночь и утро сбили над территорией России 35 украинских дронов
Силы ПВО за ночь и утро сбили над территорией России 35 украинских дронов - РИА Новости, 04.12.2024
Силы ПВО за ночь и утро сбили над территорией России 35 украинских дронов
Системы противовоздушной обороны ночью и утром отразили атаку в общей сложности 35 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T08:22
2024-12-04T09:10
безопасность
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
пво вс россии
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны ночью и утром отразили атаку в общей сложности 35 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."С 05:30 до 07:40 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.Шесть дронов сбили над Ростовской областью, два — над Курской, по одному — над Брянской, Рязанской и Калужской, уточнили в военном ведомстве.Немногим ранее Минобороны сообщило об уничтожении в течение ночи 24 украинских БПЛА над Ростовской, Брянской, Белгородской, Рязанской, Астраханской областями и Краснодарским краем.Власти регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата аппаратов не сообщают.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241204/ukraina-1987197873.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), пво вс россии
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ПВО ВС России
Силы ПВО за ночь и утро сбили над территорией России 35 украинских дронов

Силы ПВО за ночь и утро сбили 35 украинских БПЛА над восьмью регионами России

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны Вооруженных сил России во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" в Крыму
Офицеры полка противовоздушной обороны Вооруженных сил России во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны Вооруженных сил России во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны ночью и утром отразили атаку в общей сложности 35 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
"С 05:30 до 07:40 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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Шесть дронов сбили над Ростовской областью, два — над Курской, по одному — над Брянской, Рязанской и Калужской, уточнили в военном ведомстве.
Немногим ранее Минобороны сообщило об уничтожении в течение ночи 24 украинских БПЛА над Ростовской, Брянской, Белгородской, Рязанской, Астраханской областями и Краснодарским краем.
Власти регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата аппаратов не сообщают.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПВО ВС России
 
 
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