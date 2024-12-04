Рейтинг@Mail.ru
Силуанов назвал бюджет на 2025 год достаточно жестким - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
11:28 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/minfin-1987271831.html
Силуанов назвал бюджет на 2025 год достаточно жестким
Силуанов назвал бюджет на 2025 год достаточно жестким - РИА Новости, 04.12.2024
Силуанов назвал бюджет на 2025 год достаточно жестким
Минфину РФ пришлось предметно поработать над федеральным бюджетом на следующий год, и он "достаточно жесткий", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:28
2024-12-04T11:28
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987270345_0:0:2969:1670_1920x0_80_0_0_8c3055718d6922ad37e6bdff51d66c8d.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Минфину РФ пришлось предметно поработать над федеральным бюджетом на следующий год, и он "достаточно жесткий", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет". "Две тысячи двадцать пятый год - достаточно жесткий бюджет, он имеет, во-первых, дефицит по проценту ВВП, второе - он сбалансирован на первичном уровне. В нынешних условиях это дорогого стоит, нам пришлось предметно поработать", - сказал он. "Мы прекрасно понимаем задачу, с которой мы, по сути дела, работаем - это инфляция", - подчеркнул министр. Центральный Банк борется с ней через механизм ключевой ставки, напомнил Силуанов. "Для бюджета ставка - затратная, но мы понимаем, что мы идем на это, чтобы решить основную задачу, когда потом для всех стоимость денег будет снижаться - для бюджета это важно", - заключил он.
https://ria.ru/20241203/rubl-1986931856.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987270345_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_b59aecb9c4e3eafe1ca8149b9edeba6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов назвал бюджет на 2025 год достаточно жестким

Силуанов: над бюджетом на 2025 год пришлось поработать, он достаточно жесткий

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве
Министр финансов РФ Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Минфину РФ пришлось предметно поработать над федеральным бюджетом на следующий год, и он "достаточно жесткий", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет".
"Две тысячи двадцать пятый год - достаточно жесткий бюджет, он имеет, во-первых, дефицит по проценту ВВП, второе - он сбалансирован на первичном уровне. В нынешних условиях это дорогого стоит, нам пришлось предметно поработать", - сказал он.
"Мы прекрасно понимаем задачу, с которой мы, по сути дела, работаем - это инфляция", - подчеркнул министр.
Центральный Банк борется с ней через механизм ключевой ставки, напомнил Силуанов. "Для бюджета ставка - затратная, но мы понимаем, что мы идем на это, чтобы решить основную задачу, когда потом для всех стоимость денег будет снижаться - для бюджета это важно", - заключил он.
Электронное табло обмена курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
"Есть определенные признаки". Что будет с рублем в ближайшее время
3 декабря, 08:00
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала