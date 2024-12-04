https://ria.ru/20241204/minfin-1987271831.html

Силуанов назвал бюджет на 2025 год достаточно жестким

Силуанов назвал бюджет на 2025 год достаточно жестким - РИА Новости, 04.12.2024

Силуанов назвал бюджет на 2025 год достаточно жестким

Минфину РФ пришлось предметно поработать над федеральным бюджетом на следующий год, и он "достаточно жесткий", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T11:28

2024-12-04T11:28

2024-12-04T11:28

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Минфину РФ пришлось предметно поработать над федеральным бюджетом на следующий год, и он "достаточно жесткий", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет". "Две тысячи двадцать пятый год - достаточно жесткий бюджет, он имеет, во-первых, дефицит по проценту ВВП, второе - он сбалансирован на первичном уровне. В нынешних условиях это дорогого стоит, нам пришлось предметно поработать", - сказал он. "Мы прекрасно понимаем задачу, с которой мы, по сути дела, работаем - это инфляция", - подчеркнул министр. Центральный Банк борется с ней через механизм ключевой ставки, напомнил Силуанов. "Для бюджета ставка - затратная, но мы понимаем, что мы идем на это, чтобы решить основную задачу, когда потом для всех стоимость денег будет снижаться - для бюджета это важно", - заключил он.

https://ria.ru/20241203/rubl-1986931856.html

россия

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)