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Силуанов назвал бюджет на 2025 год достаточно жестким
Силуанов назвал бюджет на 2025 год достаточно жестким - РИА Новости, 04.12.2024
Силуанов назвал бюджет на 2025 год достаточно жестким
Минфину РФ пришлось предметно поработать над федеральным бюджетом на следующий год, и он "достаточно жесткий", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:28
2024-12-04T11:28
2024-12-04T11:28
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Минфину РФ пришлось предметно поработать над федеральным бюджетом на следующий год, и он "достаточно жесткий", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет". "Две тысячи двадцать пятый год - достаточно жесткий бюджет, он имеет, во-первых, дефицит по проценту ВВП, второе - он сбалансирован на первичном уровне. В нынешних условиях это дорогого стоит, нам пришлось предметно поработать", - сказал он. "Мы прекрасно понимаем задачу, с которой мы, по сути дела, работаем - это инфляция", - подчеркнул министр. Центральный Банк борется с ней через механизм ключевой ставки, напомнил Силуанов. "Для бюджета ставка - затратная, но мы понимаем, что мы идем на это, чтобы решить основную задачу, когда потом для всех стоимость денег будет снижаться - для бюджета это важно", - заключил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов назвал бюджет на 2025 год достаточно жестким
Силуанов: над бюджетом на 2025 год пришлось поработать, он достаточно жесткий
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Минфину РФ пришлось предметно поработать над федеральным бюджетом на следующий год, и он "достаточно жесткий", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет".
"Две тысячи двадцать пятый год - достаточно жесткий бюджет, он имеет, во-первых, дефицит по проценту ВВП, второе - он сбалансирован на первичном уровне. В нынешних условиях это дорогого стоит, нам пришлось предметно поработать", - сказал он.
"Мы прекрасно понимаем задачу, с которой мы, по сути дела, работаем - это инфляция", - подчеркнул министр.
Центральный Банк борется с ней через механизм ключевой ставки, напомнил Силуанов
. "Для бюджета ставка - затратная, но мы понимаем, что мы идем на это, чтобы решить основную задачу, когда потом для всех стоимость денег будет снижаться - для бюджета это важно", - заключил он.