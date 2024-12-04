https://ria.ru/20241204/metro-1987414738.html

Собянин рассказал, об обновлении вагонов метро

Собянин рассказал, об обновлении вагонов метро - РИА Новости, 04.12.2024

Собянин рассказал, об обновлении вагонов метро

Более 90% вагонов метро в Москве к 2030 году будут новыми, сейчас таких - 75%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T20:39

2024-12-04T20:39

2024-12-04T20:39

общество

москва

сергей собянин

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метро

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более 90% вагонов метро в Москве к 2030 году будут новыми, сейчас таких - 75%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Когда начинали работать над этим проектом, у нас было 13% новых вагонов метро. Сейчас 75%. Осталось всего лишь 25%. Но это тысячи вагонов, это огромные, колоссальные затраты, огромный труд машиностроителей. Мы планомерно двигаемся к тому, чтобы все вагоны метро были новыми. Постепенно линию за линией переводим на новые вагоны метро. Думаю, что к 2030 году 90% с лишним этой работы завершим", - сообщил Собянин в интервью на телеканале "ТВЦ".

https://ria.ru/20241005/efimov-1976424569.html

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общество, москва, сергей собянин, россия, метро