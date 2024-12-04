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Медведев осудил требование Байдена снизить возраст мобилизации на Украине
Медведев осудил требование Байдена снизить возраст мобилизации на Украине - РИА Новости, 04.12.2024
Медведев осудил требование Байдена снизить возраст мобилизации на Украине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал требования администрации президента США Джо Байдена к Киеву снизить... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T21:14
2024-12-04T21:14
2024-12-04T21:14
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал требования администрации президента США Джо Байдена к Киеву снизить возраст мобилизации, высказав мнение, что американским властям плевать на то, что будут гибнуть восемнадцатилетние. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Штаты и союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев 18-25 лет. "Все-таки уходящий Блинкен редкая мразь. Требует от Украины снизить возраст мобилизации для продолжения "помощи США". Значит будут умирать восемнадцатилетние, но администрации (президента США Джо) Байдена плевать на это", - написал Медведев в соцсети X. Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что администрация Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой". Кроме того, советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявлял, что нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных из-за задержек в поставках оборудования. В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет.
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в мире, сша, украина, киев, джо байден, дмитрий медведев, энтони блинкен, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Киев, Джо Байден, Дмитрий Медведев, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины
Медведев осудил требование Байдена снизить возраст мобилизации на Украине
Медведев заявил, что администрации Байдена плевать на смерть молодых украинцев