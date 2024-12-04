https://ria.ru/20241204/medvedev-1987418966.html

Медведев осудил требование Байдена снизить возраст мобилизации на Украине

Медведев осудил требование Байдена снизить возраст мобилизации на Украине - РИА Новости, 04.12.2024

Медведев осудил требование Байдена снизить возраст мобилизации на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал требования администрации президента США Джо Байдена к Киеву снизить... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T21:14

2024-12-04T21:14

2024-12-04T21:14

в мире

сша

украина

киев

джо байден

дмитрий медведев

энтони блинкен

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985042237_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_6dd02253d2bac3e102617fe7b7a24706.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал требования администрации президента США Джо Байдена к Киеву снизить возраст мобилизации, высказав мнение, что американским властям плевать на то, что будут гибнуть восемнадцатилетние. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Штаты и союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев 18-25 лет. "Все-таки уходящий Блинкен редкая мразь. Требует от Украины снизить возраст мобилизации для продолжения "помощи США". Значит будут умирать восемнадцатилетние, но администрации (президента США Джо) Байдена плевать на это", - написал Медведев в соцсети X. Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что администрация Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой". Кроме того, советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявлял, что нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных из-за задержек в поставках оборудования. В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет.

https://ria.ru/20241128/vozmutilis-1986336693.html

https://ria.ru/20241204/mobilizatsiya-1987307628.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, киев, джо байден, дмитрий медведев, энтони блинкен, вооруженные силы украины