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ИИ может способствовать появлению нового биооружия, заявил Медведев - РИА Новости, 04.12.2024
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19:45 04.12.2024 (обновлено: 19:50 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/medvedev-1987408332.html
ИИ может способствовать появлению нового биооружия, заявил Медведев
ИИ может способствовать появлению нового биооружия, заявил Медведев - РИА Новости, 04.12.2024
ИИ может способствовать появлению нового биооружия, заявил Медведев
Россия должна постоянно создавать надежную защиту от угроз биологического терроризма, развитие искусственного интеллекта может способствовать появлению нового... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T19:45
2024-12-04T19:50
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия должна постоянно создавать надежную защиту от угроз биологического терроризма, развитие искусственного интеллекта может способствовать появлению нового биологического оружия, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Ранее он провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности. Зампред СБ отметил, что стремительное развитие биотехнологий несет в себе не только новые возможности, но и новые угрозы, количество которых, по его словам, продолжает неуклонно возрастать."Я имею в виду те биологические эксперименты, биологические исследования, которые проводятся в разных целях. Ну и не стоит сбрасывать со счетов и биологический терроризм, от которого мы должны постоянно создавать надежную защиту. А искусственный интеллект может способствовать появлению нового биологического оружия. И кто им и как будет оперировать, мы сегодня сказать не можем", - заявил он в ходе заседания комиссии.Видео его выступления опубликовано на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20241030/mid-1980914575.html
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общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
ИИ может способствовать появлению нового биооружия, заявил Медведев

Медведев: ИИ может способствовать появлению нового биооружия и биотерроризму

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия должна постоянно создавать надежную защиту от угроз биологического терроризма, развитие искусственного интеллекта может способствовать появлению нового биологического оружия, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Ранее он провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности. Зампред СБ отметил, что стремительное развитие биотехнологий несет в себе не только новые возможности, но и новые угрозы, количество которых, по его словам, продолжает неуклонно возрастать.
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"Я имею в виду те биологические эксперименты, биологические исследования, которые проводятся в разных целях. Ну и не стоит сбрасывать со счетов и биологический терроризм, от которого мы должны постоянно создавать надежную защиту. А искусственный интеллект может способствовать появлению нового биологического оружия. И кто им и как будет оперировать, мы сегодня сказать не можем", - заявил он в ходе заседания комиссии.
Видео его выступления опубликовано на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".
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