https://ria.ru/20241204/medvedev-1987407796.html

Медведев провел заседание по противодействию биологическим угрозам

Медведев провел заседание по противодействию биологическим угрозам - РИА Новости, 04.12.2024

Медведев провел заседание по противодействию биологическим угрозам

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел заседание Межведомственной комиссии СБ РФ по противодействию современным угрозам биологической... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T19:40

2024-12-04T19:40

2024-12-04T19:40

россия

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел заседание Межведомственной комиссии СБ РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности, где в том числе обсуждались перспективные направления развития биотехнологий. "На заседании Межведомственной комиссии СБ РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности обсудили перспективные направления развития биотехнологий", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "В Контакте". Он указал и на то, что стремительное развитие таких технологий – это не только новые возможности для экономики и социальной сферы, но и целый ряд угроз, включая биологический терроризм и создание нового биологического оружия с использованием искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20241030/mid-1980914575.html

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россия, дмитрий медведев, общество