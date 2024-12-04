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Медведев провел заседание по противодействию биологическим угрозам
Медведев провел заседание по противодействию биологическим угрозам - РИА Новости, 04.12.2024
Медведев провел заседание по противодействию биологическим угрозам
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел заседание Межведомственной комиссии СБ РФ по противодействию современным угрозам биологической... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T19:40
2024-12-04T19:40
2024-12-04T19:40
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел заседание Межведомственной комиссии СБ РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности, где в том числе обсуждались перспективные направления развития биотехнологий. "На заседании Межведомственной комиссии СБ РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности обсудили перспективные направления развития биотехнологий", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "В Контакте". Он указал и на то, что стремительное развитие таких технологий – это не только новые возможности для экономики и социальной сферы, но и целый ряд угроз, включая биологический терроризм и создание нового биологического оружия с использованием искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20241030/mid-1980914575.html
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россия, дмитрий медведев, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Общество
Медведев провел заседание по противодействию биологическим угрозам
Медведев провел заседание СБ РФ по противодействию биологическим угрозам