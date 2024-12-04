https://ria.ru/20241204/medvedev-1987406960.html
Медведев рассказал о мерах России по обеспечению биологической безопасности
Медведев рассказал о мерах России по обеспечению биологической безопасности - РИА Новости, 04.12.2024
Медведев рассказал о мерах России по обеспечению биологической безопасности
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия продолжит самостоятельно принимать меры для обеспечения собственной биологической безопасности. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T19:35
2024-12-04T19:35
2024-12-04T19:50
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия продолжит самостоятельно принимать меры для обеспечения собственной биологической безопасности.Медведев провел заседание Межведомственной комиссии СБ РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности. По мнению зампреда Совбеза, в настоящий момент отсутствуют эффективные инструменты контроля за распространением и применением биотехнологий в мире, и этот вопрос требует расширения международного сотрудничества – как минимум на уровне соглашений между отдельными странами."При этом мы продолжим самостоятельно принимать меры для обеспечения собственной биологической безопасности", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "В Контакте".
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общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о мерах России по обеспечению биологической безопасности
Медведев: РФ продолжит принимать меры по обеспечению биологической безопасности