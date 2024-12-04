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Медведев назвал Макрона слабаком, не справившимся с кризисом - РИА Новости, 04.12.2024
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10:11 04.12.2024 (обновлено: 12:02 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/medvedev-1987256899.html
Медведев назвал Макрона слабаком, не справившимся с кризисом
Медведев назвал Макрона слабаком, не справившимся с кризисом - РИА Новости, 04.12.2024
Медведев назвал Макрона слабаком, не справившимся с кризисом
Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал лидеров нескольких стран уйти в отставку, о чем он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:11
2024-12-04T12:02
политика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал лидеров нескольких стран уйти в отставку, о чем он написал в своем Telegram-канале."Президент Франции Макрон не справился с правительственным кризисом и должен уйти. Слабак. Поддерживается США, будущая судьба неизвестна", — написал Медведев в своем Telegram-канале.Зампред Совбеза высказался аналогичным образом и о президентах ряда других стран. По его мнению, должен уйти и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, объявивший в стране военное положение, которое затем отменил парламент. Медведев отозвался о нем как об "изменнике", который также поддерживается США и будущая судьба которого неизвестна."Президент Грузии Зурабишвили должна уйти после истечения полномочий, но не хочет этого делать. Наглая дура. Поддерживается США, будущая судьба неизвестна", — написал зампред Совбеза.Глава киевского режима Владимир Зеленский также должен уйти, поскольку его ждет позорная политическая эмиграция или публичная казнь, заявил Медевдев.
https://ria.ru/20241204/makron-1987209541.html
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политика, эммануэль макрон, дмитрий медведев, сша, франция, россия, юн сок ель
Политика, Эммануэль Макрон, Дмитрий Медведев, США, Франция, Россия, Юн Сок Ель
Медведев назвал Макрона слабаком, не справившимся с кризисом

Медведев назвал лидеров Южной Кореи, Франции, Грузии и Украины прозаседавшимися

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал лидеров нескольких стран уйти в отставку, о чем он написал в своем Telegram-канале.
"Президент Франции Макрон не справился с правительственным кризисом и должен уйти. Слабак. Поддерживается США, будущая судьба неизвестна", — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Макрон исключил уход с поста перед голосованием о недоверии кабмину Франции
Вчера, 00:50
Зампред Совбеза высказался аналогичным образом и о президентах ряда других стран. По его мнению, должен уйти и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, объявивший в стране военное положение, которое затем отменил парламент. Медведев отозвался о нем как об "изменнике", который также поддерживается США и будущая судьба которого неизвестна.
"Президент Грузии Зурабишвили должна уйти после истечения полномочий, но не хочет этого делать. Наглая дура. Поддерживается США, будущая судьба неизвестна", — написал зампред Совбеза.
Глава киевского режима Владимир Зеленский также должен уйти, поскольку его ждет позорная политическая эмиграция или публичная казнь, заявил Медевдев.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В Париже пройдет манифестация за отставку Макрона, заявил Филиппо
3 декабря, 12:35
 
ПолитикаЭммануэль МакронДмитрий МедведевСШАФранцияРоссияЮн Сок Ель
 
 
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