https://ria.ru/20241204/medvedev-1987256899.html
Медведев назвал Макрона слабаком, не справившимся с кризисом
Медведев назвал Макрона слабаком, не справившимся с кризисом - РИА Новости, 04.12.2024
Медведев назвал Макрона слабаком, не справившимся с кризисом
Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал лидеров нескольких стран уйти в отставку, о чем он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:11
2024-12-04T10:11
2024-12-04T12:02
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал лидеров нескольких стран уйти в отставку, о чем он написал в своем Telegram-канале."Президент Франции Макрон не справился с правительственным кризисом и должен уйти. Слабак. Поддерживается США, будущая судьба неизвестна", — написал Медведев в своем Telegram-канале.Зампред Совбеза высказался аналогичным образом и о президентах ряда других стран. По его мнению, должен уйти и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, объявивший в стране военное положение, которое затем отменил парламент. Медведев отозвался о нем как об "изменнике", который также поддерживается США и будущая судьба которого неизвестна."Президент Грузии Зурабишвили должна уйти после истечения полномочий, но не хочет этого делать. Наглая дура. Поддерживается США, будущая судьба неизвестна", — написал зампред Совбеза.Глава киевского режима Владимир Зеленский также должен уйти, поскольку его ждет позорная политическая эмиграция или публичная казнь, заявил Медевдев.
https://ria.ru/20241204/makron-1987209541.html
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политика, эммануэль макрон, дмитрий медведев, сша, франция, россия, юн сок ель
Политика, Эммануэль Макрон, Дмитрий Медведев, США, Франция, Россия, Юн Сок Ель
Медведев назвал Макрона слабаком, не справившимся с кризисом
Медведев назвал лидеров Южной Кореи, Франции, Грузии и Украины прозаседавшимися