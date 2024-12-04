https://ria.ru/20241204/medvedev-1987256473.html

"Публичная казнь". Медведев рассказал, что ждет Зеленского

"Публичная казнь". Медведев рассказал, что ждет Зеленского - РИА Новости, 04.12.2024

"Публичная казнь". Медведев рассказал, что ждет Зеленского

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский должен уйти с поста, судьба его очевидна – политэмиграция или публичная казнь, заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T10:09

2024-12-04T10:09

2024-12-04T10:17

дмитрий медведев

украина

политика

россия

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 лек - РИА Новости. Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский должен уйти с поста, судьба его очевидна – политэмиграция или публичная казнь, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Просроченный нелегитимный президент б. Украины должен уйти и исчезнуть. Преступник, наркоман, гнида. Поддерживается США, будущая судьба вполне очевидна: позорная политическая эмиграция или публичная казнь", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241204/medvedev-1987256899.html

украина

россия

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дмитрий медведев, украина, политика, россия, сша, владимир зеленский