https://ria.ru/20241204/medvedev-1987256473.html
"Публичная казнь". Медведев рассказал, что ждет Зеленского
"Публичная казнь". Медведев рассказал, что ждет Зеленского - РИА Новости, 04.12.2024
"Публичная казнь". Медведев рассказал, что ждет Зеленского
Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский должен уйти с поста, судьба его очевидна – политэмиграция или публичная казнь, заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:09
2024-12-04T10:09
2024-12-04T10:17
дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 лек - РИА Новости. Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский должен уйти с поста, судьба его очевидна – политэмиграция или публичная казнь, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Просроченный нелегитимный президент б. Украины должен уйти и исчезнуть. Преступник, наркоман, гнида. Поддерживается США, будущая судьба вполне очевидна: позорная политическая эмиграция или публичная казнь", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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дмитрий медведев, украина, политика, россия, сша, владимир зеленский
Дмитрий Медведев, Украина, Политика, Россия, США, Владимир Зеленский
"Публичная казнь". Медведев рассказал, что ждет Зеленского
Медведев: Зеленского ждет публичная казнь или позорная политэмиграция