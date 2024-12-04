Маск высмеял новость о задолженности сына Байдена
Маск высмеял новость о задолженности Хантера Байдена в 300 тысяч долларов
© AP Photo / Matt SlocumХантер Байден
© AP Photo / Matt Slocum
Хантер Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск с иронией отреагировал на информацию о том, что сын президента США Джо Байдена Хантер оставил непогашенной задолженность в 300 тысяч долларов за аренду жилья, заявив, что "правда страннее и смешнее, чем вымысел".
Управляющий фонда Sequoia Шон Магуайр в понедельник написал на своей странице в социальной сети X, что Хантер Байден остался должен его семье больше 300 тысяч долларов за аренду жилья в период 2019-2020 годов. Также, по его словам, сын президента США пытался заплатить "произведением искусства, сделанным из собственных фекалий". Магуайр в посте задается вопросом о том, отменяет ли решение Байдена о помиловании своего сына эту задолженность.
"Правда страннее (и смешнее) вымысла", - написал Маск, комментируя новость о задолженности Байдена-младшего, сопроводив пост смеющимся смайликом.
Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах, но тратил деньги на эскортниц и наркотики, как указал в обвинительном заключении прокурор. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозило максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.