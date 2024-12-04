https://ria.ru/20241204/mask-1987227341.html

Маск назвал ситуацию в Южной Корее шокирующей

Маск назвал ситуацию в Южной Корее шокирующей - РИА Новости, 04.12.2024

Маск назвал ситуацию в Южной Корее шокирующей

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал ситуацию в Южной Корее шокирующей. Об этом он написал в социальной сети X. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T06:14

2024-12-04T06:14

2024-12-04T16:08

в мире

южная корея

илон маск

юн сок ель

обстановка в южной корее

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал ситуацию в Южной Корее шокирующей. Об этом он написал в социальной сети X."Да, это шокирует", — написал он, комментируя пост пользователя, в котором тот задался вопросом о происходящем в стране. Он также написал "вау" под постом, где говорится, что парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения, на заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.

https://ria.ru/20241204/koreja-1987211413.html

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южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, илон маск, юн сок ель, обстановка в южной корее