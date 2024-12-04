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В Марокко задержали зачинщиков конфликта между таксистами и россиянином
В Марокко задержали зачинщиков конфликта между таксистами и россиянином - РИА Новости, 04.12.2024
В Марокко задержали зачинщиков конфликта между таксистами и россиянином
Конфликт произошел в марокканском городе Касабланка между местными таксистами и бизнесменом из России, зачинщики инцидента из числа марокканцев арестованы... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:13
2024-12-04T14:13
2024-12-04T14:13
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КАИР, 4 дек - РИА Новости. Конфликт произошел в марокканском городе Касабланка между местными таксистами и бизнесменом из России, зачинщики инцидента из числа марокканцев арестованы правоохранительными органами, дело передано в суд, заявили РИА Новости в российском посольстве в Марокко. "В Касабланке произошел конфликт между местными таксистами и российским бизнесменом, приехавшим в королевство для проведения деловых переговоров. Правоохранительные органы страны оперативно арестовали зачинщиков инцидента из числа марокканцев, дело передано в суд", - говорится в заявлении российской дипмиссии. Посольство отметило, что бизнесмен уже вернулся в Россию, и добавило, что вместе с российским генконсульством внимательно отслеживают развитие ситуации. Ранее марокканские СМИ сообщали, что группа таксистов напала на супружескую пару из России в Касабланке. Ряд СМИ писали, что пострадавший россиянин является дипломатом, другие утверждали, что это представитель РФ, который прибыл в королевство для переговоров по поставкам зерна.
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в мире, россия, касабланка, марокко
В мире, Россия, Касабланка, Марокко
В Марокко задержали зачинщиков конфликта между таксистами и россиянином
В Марокко задержаны зачинщики конфликта между таксистами и бизнесменом из России