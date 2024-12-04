https://ria.ru/20241204/marokko-1987302750.html

В Марокко задержали таксистов, напавших на россиян

В Марокко задержали таксистов, напавших на россиян - РИА Новости, 04.12.2024

В Марокко задержали таксистов, напавших на россиян

В Марокко задержали таксистов, напавших на супружескую пару из России в курортном городе Касабланке, пишут местные СМИ. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:07

2024-12-04T13:07

2024-12-04T15:46

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Марокко задержали таксистов, напавших на супружескую пару из России в курортном городе Касабланке, пишут местные СМИ. "Следственный судья принял решение поместить таксиста в предварительное заключение в тюрьме Окаша в Касабланке и временно освободил двух других лиц, которые напали на (россиян. — Прим. ред.) <...> возле гостиницы <...>, троим подсудимым предъявлены обвинения в попытке насильственного задержания и препятствовании движению транспорта", — говорится в материале газеты "Занка 20". По сообщениям местной прессы, супружеская пара вышла из фешенебельного отеля и уже садилась в вызванное через приложение такси, когда частные извозчики заблокировали автомобиль и начали перепалку. "В ответ на попытки россиянина и его жены разрядить обстановку против них применили физическое насилие, в результате чего оба получили ранения", — пишет англоязычное издание Morocco World News. В публикациях марокканских СМИ указывается, что в случившимся нет политического подтекста. Инцидент произошел из-за напряженности между водителями частных такси и крупными автопарками, которые предоставляют услуги через собственные мобильные приложения. Первые считают эти программы незаконными из-за создания недобросовестной конкуренции, которая сказывается на их доходах.Позднее ситуацию прокомментировали в посольстве России в Марокко. Там заявили, что конфликт произошел между местными таксистами и российским бизнесменом. Уточняется, что зачинщики перепалки из числа марокканцев арестованы, а дело передали в суд. Диппредставительство отметило, что предприниматель уже вернулся на родину.

https://ria.ru/20241126/belorussija-1985732642.html

https://ria.ru/20241004/napadenie-1976279799.html

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в мире, касабланка, россия, марокко