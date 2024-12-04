Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о планах Макрона в случае отставки правительства - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/makron-1987412006.html
СМИ рассказали о планах Макрона в случае отставки правительства
СМИ рассказали о планах Макрона в случае отставки правительства - РИА Новости, 04.12.2024
СМИ рассказали о планах Макрона в случае отставки правительства
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен назначить нового премьер-министра за 24 часа в случае отставки правительства Мишеля Барнье из-за вотума недоверия... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T20:15
2024-12-04T20:15
в мире
франция
саудовская аравия
сша
эммануэль макрон
мишель барнье
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974093856_0:475:2796:2048_1920x0_80_0_0_9240e022a915684d5c048b500a4c9858.jpg
ПАРИЖ, 4 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен назначить нового премьер-министра за 24 часа в случае отставки правительства Мишеля Барнье из-за вотума недоверия оппозиции, чтобы "не появиться перед Трампом без правительства", сообщил телеканал BFMTV. "Эммануэль Макрон (находящийся с визитом в Саудовской Аравии – ред.) хочет находиться во Франции во время голосования по вотуму недоверия премьеру в среду и намерен назначить нового премьер-министра в течение 24 часов", — сообщил телеканал со ссылкой на бывшего министра. "Глава государства не хочет предстать без правительства перед Дональдом Трампом в эти выходные", — заявил другой источник, близкий к президенту. Депутаты Нацсобрания Франции (нижней палаты парламента) рассмотрят в среду вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье - если он будет поддержан большинством голосов, правительство будет вынуждено уйти в отставку. Вотум был выдвинут в понедельник после того, как Барнье применил конституционную статью 49.3, чтобы провести законопроект о бюджете социального страхования в обход голосования парламента, в котором у президентской фракции нет большинства. При этом после внеочередных парламентских выборов в июле Макрон не мог назначить нового премьера в течение почти двух месяцев. Избранный новым президентом США Дональд Трамп должен прибыть в Париж в субботу, чтобы принять участие в церемонии открытия собора Парижской Богоматери. В ней ожидается участие порядка 50 глав государств и правительств.
https://ria.ru/20241204/medvedev-1987256899.html
https://ria.ru/20241202/frantsiya-1986954207.html
франция
саудовская аравия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974093856_162:393:2368:2048_1920x0_80_0_0_16133849eec52610b45801745090a4b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, саудовская аравия, сша, эммануэль макрон, мишель барнье, дональд трамп
В мире, Франция, Саудовская Аравия, США, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье, Дональд Трамп
СМИ рассказали о планах Макрона в случае отставки правительства

Макрон назначит нового премьера за 24 часа в случае отставки правительства

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 4 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен назначить нового премьер-министра за 24 часа в случае отставки правительства Мишеля Барнье из-за вотума недоверия оппозиции, чтобы "не появиться перед Трампом без правительства", сообщил телеканал BFMTV.
"Эммануэль Макрон (находящийся с визитом в Саудовской Аравии – ред.) хочет находиться во Франции во время голосования по вотуму недоверия премьеру в среду и намерен назначить нового премьер-министра в течение 24 часов", — сообщил телеканал со ссылкой на бывшего министра.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Медведев назвал Макрона слабаком, не справившимся с кризисом
Вчера, 10:11
"Глава государства не хочет предстать без правительства перед Дональдом Трампом в эти выходные", — заявил другой источник, близкий к президенту.
Депутаты Нацсобрания Франции (нижней палаты парламента) рассмотрят в среду вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье - если он будет поддержан большинством голосов, правительство будет вынуждено уйти в отставку. Вотум был выдвинут в понедельник после того, как Барнье применил конституционную статью 49.3, чтобы провести законопроект о бюджете социального страхования в обход голосования парламента, в котором у президентской фракции нет большинства.
При этом после внеочередных парламентских выборов в июле Макрон не мог назначить нового премьера в течение почти двух месяцев.
Избранный новым президентом США Дональд Трамп должен прибыть в Париж в субботу, чтобы принять участие в церемонии открытия собора Парижской Богоматери. В ней ожидается участие порядка 50 глав государств и правительств.
Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
СМИ рассказали, почему сейчас могут начать обсуждения отставки Макрона
2 декабря, 19:47
 
В миреФранцияСаудовская АравияСШАЭммануэль МакронМишель БарньеДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала