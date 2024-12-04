https://ria.ru/20241204/makron-1987412006.html

СМИ рассказали о планах Макрона в случае отставки правительства

СМИ рассказали о планах Макрона в случае отставки правительства - РИА Новости, 04.12.2024

СМИ рассказали о планах Макрона в случае отставки правительства

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен назначить нового премьер-министра за 24 часа в случае отставки правительства Мишеля Барнье из-за вотума недоверия... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T20:15

2024-12-04T20:15

2024-12-04T20:15

в мире

франция

саудовская аравия

сша

эммануэль макрон

мишель барнье

дональд трамп

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ПАРИЖ, 4 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен назначить нового премьер-министра за 24 часа в случае отставки правительства Мишеля Барнье из-за вотума недоверия оппозиции, чтобы "не появиться перед Трампом без правительства", сообщил телеканал BFMTV. "Эммануэль Макрон (находящийся с визитом в Саудовской Аравии – ред.) хочет находиться во Франции во время голосования по вотуму недоверия премьеру в среду и намерен назначить нового премьер-министра в течение 24 часов", — сообщил телеканал со ссылкой на бывшего министра. "Глава государства не хочет предстать без правительства перед Дональдом Трампом в эти выходные", — заявил другой источник, близкий к президенту. Депутаты Нацсобрания Франции (нижней палаты парламента) рассмотрят в среду вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье - если он будет поддержан большинством голосов, правительство будет вынуждено уйти в отставку. Вотум был выдвинут в понедельник после того, как Барнье применил конституционную статью 49.3, чтобы провести законопроект о бюджете социального страхования в обход голосования парламента, в котором у президентской фракции нет большинства. При этом после внеочередных парламентских выборов в июле Макрон не мог назначить нового премьера в течение почти двух месяцев. Избранный новым президентом США Дональд Трамп должен прибыть в Париж в субботу, чтобы принять участие в церемонии открытия собора Парижской Богоматери. В ней ожидается участие порядка 50 глав государств и правительств.

https://ria.ru/20241204/medvedev-1987256899.html

https://ria.ru/20241202/frantsiya-1986954207.html

франция

саудовская аравия

сша

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в мире, франция, саудовская аравия, сша, эммануэль макрон, мишель барнье, дональд трамп