https://ria.ru/20241204/makron-1987209541.html

Макрон исключил уход с поста перед голосованием о недоверии кабмину Франции

Макрон исключил уход с поста перед голосованием о недоверии кабмину Франции - РИА Новости, 04.12.2024

Макрон исключил уход с поста перед голосованием о недоверии кабмину Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность ухода с должности президента в преддверии голосования по вотуму недоверия правительству в среду,... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T00:50

2024-12-04T00:50

2024-12-04T00:55

в мире

франция

эммануэль макрон

мишель барнье

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ПАРИЖ, 4 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность ухода с должности президента в преддверии голосования по вотуму недоверия правительству в среду, сообщило агентство France Presse. Эммануэль Макрон заявил во вторник, что призывы к его отставке со стороны оппонентов являются "политической фикцией". Он заверил, что никогда не думал покидать Елисейский дворец до истечения своего мандата в 2027 году. "Это не имеет смысла, недостойно говорить такие вещи. Если я стою перед вами, то это потому, что я был дважды избран французским народом. Я чрезвычайно горжусь этим и буду чтить это доверие со всей энергией, которая у меня есть, чтобы быть полезным стране до последней секунды", — заявил президент журналистам во время визита в Саудовскую Аравию. Депутаты Нацсобрания Франции в среду рассмотрят вотум недоверия оппозиции премьер-министру Мишелю Барнье — если он будет поддержан большинством голосов, правительство будет вынуждено уйти в отставку.

https://ria.ru/20241203/parizh-1987069150.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, мишель барнье