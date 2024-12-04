https://ria.ru/20241204/lobachevskiy-1987292581.html

Глава Чувашии открыл обновленный дом-музей математика Николая Лобачевского

Глава Чувашии открыл обновленный дом-музей математика Николая Лобачевского - РИА Новости, 04.12.2024

Глава Чувашии открыл обновленный дом-музей математика Николая Лобачевского

После масштабной реставрации и реэкспозиции в Козловском муниципальном округе Республики Чувашия открылся обновленный дом-музей Н. И. Лобачевского; в... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:39

2024-12-04T12:39

2024-12-04T12:39

олег николаев (политик)

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. После масштабной реставрации и реэкспозиции в Козловском муниципальном округе Республики Чувашия открылся обновленный дом-музей Н. И. Лобачевского; в торжественной церемонии принял участие глава региона Олег Николаев, сообщает пресс-служба республиканской администрации. В музее-усадьбе XIX века с 2019 года проходила масштабная реставрация и реэкспозиция, там воссоздана атмосфера быта времен Лобачевского и одновременно создан познавательно-образовательный центр математики с интерактивными зонами. Так, в математическом зале будут проходить уроки по занимательной математике, на светодиодном экране транслироваться обучающие программы, говорится в сообщении. "Музей просто не узнать, он отремонтирован, наполнен содержанием, а самое главное, все это произошло настолько искусно, настолько творчески. Привлекли сюда более 40 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов, провели масштабные реставрационные работы, полностью обновили коммуникации, закупили современное техническое и выставочное оборудование, реализовали оригинальный выставочный проект. Поэтому эта площадка, сам город Козловка являются примечательными, потому что здесь когда-то жил, творил и созидал Николай Иванович Лобачевский. И это пространство станет местом притяжения не только для жителей Козловки и Козловского округа. Сюда, конечно же, будут приезжать школьники, туристы в Чувашской Республике", – цитирует пресс-служба слова Николаева. С городом Козловка связан большой отрезок жизни математика. Дом-музей Лобачевского открыт в 1994 году. Здание, в котором находится музей, – объект культурного наследия федерального значения. Коллекция музея насчитывает 2817 единиц хранения и представлена предметами быта, документами, предметами печатной продукции, этнографическим материалом и прочее. Ранее после реставрации и реэкспозиции была возобновлена работа Музея русской провинции в городе Алатыре. "Музеи играют важную роль в повышении туристической привлекательности территории, много примеров, когда они становятся культурными и туристическими центрами городов и целых регионов. Ежегодно вкладываем десятки миллионов в ремонт и оснащение музеев республики. Это повлекло создание новых туристических маршрутов и в Чувашии, и в соседних регионах, рост потока туристов. Такого же эффекта мы ждем и от музея Лобачевского", – приводятся в сообщении слова министра культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Светланы Каликовой.

https://ria.ru/20241204/chuvashiya-1987277706.html

https://ria.ru/20241203/edinoborstva-1987193358.html

чувашская республика (чувашия)

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олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия)