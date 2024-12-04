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Ликсутов: на 15% вырос объем промпроизводства в Москве - РИА Новости, 04.12.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:13 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/liksutov-1987264567.html
Ликсутов: на 15% вырос объем промпроизводства в Москве
Ликсутов: на 15% вырос объем промпроизводства в Москве - РИА Новости, 04.12.2024
Ликсутов: на 15% вырос объем промпроизводства в Москве
Объем промышленного производства в Москве вырос на 15% по итогам января – октября 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, среди лидеров –... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:13
2024-12-04T11:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Объем промышленного производства в Москве вырос на 15% по итогам января – октября 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, среди лидеров – производители одежды, компьютеров, машин, оборудования и других изделий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Индустриальный сектор — двигатель городской экономики и одна из основ социального благополучия не только столицы, но и всей страны. Под руководством Сергея Собянина мы создаем условия для устойчивого развития промышленности, а также предлагаем местным предприятиям пул эффективных инструментов поддержки. По результатам 10 месяцев 2024 года в городе отмечены 15% рост индекса промышленного производства и увеличение отгрузки на 9,3%", - приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он добавил, что компании поставили заказчикам продукции на сумму более 9,1 триллиона рублей.В столице стали выпускать больше одежды, обуви, компьютеров, электронных и оптических изделий, станков и другой техники. Значительную динамику отгрузки показали производители продовольственных товаров, лекарственных средств, бумажных изделий и химической продукции."По итогам января — октября предприятия обрабатывающих отраслей нарастили выпуск на 16,1%, что свидетельствует об эффективности индустриальной политики Москвы. Чтобы сохранить передовые позиции города и обеспечить положительную динамику в будущем, мы продолжим масштабировать и развивать успешные практики. Так, усовершенствовали механизм предоставления земельных участков под создание производств за один рубль в год в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП)", - отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.По его словам, столица впервые объявила торги на право заключить соглашение о реализации промышленных МаИП. Так, новый механизм позволит расширить круг потенциальных инвесторов.На данный момент поддержка города включает в себя более 20 инструментов, которые позволяют компаниям возводить новые и модернизировать существующие промплощадки, привлекать дополнительные инвестиции и значительно снижать налоговую нагрузку. Таким образом, предприятия могут использовать льготные инвестиционные кредиты от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, а также претендовать на присвоение специальных статусов, это касается и статуса резидента особой экономической зоны "Технополис Москва".Столица является городом с развитым производством. На данный момент здесь работает свыше 4,5 тысячи фабрик и заводов, где трудятся свыше 750 тысяч человек. Они производят различные товары и активно внедряют инновации. Каждый год в Москве открывают до 150 технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов, которые создают дополнительные рабочие места.
https://ria.ru/20241130/liksutov-1986564703.html
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Ликсутов: на 15% вырос объем промпроизводства в Москве

ДИПП: рост промышленного производства Москвы составил 15%

© Фото : пресс-служба ДИППОбъем промышленного производства в Москве вырос на 15%
Объем промышленного производства в Москве вырос на 15% - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Объем промышленного производства в Москве вырос на 15%. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Объем промышленного производства в Москве вырос на 15% по итогам января – октября 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, среди лидеров – производители одежды, компьютеров, машин, оборудования и других изделий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Индустриальный сектор — двигатель городской экономики и одна из основ социального благополучия не только столицы, но и всей страны. Под руководством Сергея Собянина мы создаем условия для устойчивого развития промышленности, а также предлагаем местным предприятиям пул эффективных инструментов поддержки. По результатам 10 месяцев 2024 года в городе отмечены 15% рост индекса промышленного производства и увеличение отгрузки на 9,3%", - приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
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Он добавил, что компании поставили заказчикам продукции на сумму более 9,1 триллиона рублей.
В столице стали выпускать больше одежды, обуви, компьютеров, электронных и оптических изделий, станков и другой техники. Значительную динамику отгрузки показали производители продовольственных товаров, лекарственных средств, бумажных изделий и химической продукции.
"По итогам января — октября предприятия обрабатывающих отраслей нарастили выпуск на 16,1%, что свидетельствует об эффективности индустриальной политики Москвы. Чтобы сохранить передовые позиции города и обеспечить положительную динамику в будущем, мы продолжим масштабировать и развивать успешные практики. Так, усовершенствовали механизм предоставления земельных участков под создание производств за один рубль в год в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП)", - отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
По его словам, столица впервые объявила торги на право заключить соглашение о реализации промышленных МаИП. Так, новый механизм позволит расширить круг потенциальных инвесторов.
На данный момент поддержка города включает в себя более 20 инструментов, которые позволяют компаниям возводить новые и модернизировать существующие промплощадки, привлекать дополнительные инвестиции и значительно снижать налоговую нагрузку. Таким образом, предприятия могут использовать льготные инвестиционные кредиты от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, а также претендовать на присвоение специальных статусов, это касается и статуса резидента особой экономической зоны "Технополис Москва".
Столица является городом с развитым производством. На данный момент здесь работает свыше 4,5 тысячи фабрик и заводов, где трудятся свыше 750 тысяч человек. Они производят различные товары и активно внедряют инновации. Каждый год в Москве открывают до 150 технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов, которые создают дополнительные рабочие места.
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2 декабря, 11:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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