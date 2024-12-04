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Лавров в шутку спросил у "Ростсельмаша" о производстве танков - РИА Новости, 04.12.2024
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18:37 04.12.2024 (обновлено: 21:06 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/lavrov-1987399586.html
Лавров в шутку спросил у "Ростсельмаша" о производстве танков
Лавров в шутку спросил у "Ростсельмаша" о производстве танков - РИА Новости, 04.12.2024
Лавров в шутку спросил у "Ростсельмаша" о производстве танков
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил презентацию потенциала Ростовской области в Культурном центре ГлавУПДК МИД России: осматривая стенд... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T18:37
2024-12-04T21:06
ростовская область
россия
дон
сергей лавров
ростсельмаш
технологии
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил презентацию потенциала Ростовской области в Культурном центре ГлавУПДК МИД России: осматривая стенд производителя сельхозтехники "Ростсельмаш", министр в шутку поинтересовался: "А танки где?", передает корреспондент РИА Новости. Министр прибыл на презентацию экономического потенциала Ростовской области в культурном центре ГлавУПДК МИД РФ в среду. Он осмотрел несколько стендов: производителя сельскохозяйственной техники "Ростсельмаш", ростовского бренда одежды, донского кофе. Лавров, слушая рассказ о потенциале "Ростсельмаша", спросил: "А танки где?" Получив ответ, что это гражданское производство, министр посмеялся и пошел осматривать выставку дальше. Далее Лавров осмотрел стенд ростовского бренда одежды, затем стенд регионального аэропорта, а после угостился донским кофе из большой чашки и послушал на стенде информацию о том, что с Дона отправляли послов в Абиссинию.
https://ria.ru/20241114/restorany-1983676686.html
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"А танки где?" – шутка Лаврова у стенда на выставке потенциала Ростовской области
"А танки где?". Такой вопрос Лавров в шутку задал, осматривая стенд производителя сельхозтехники "Ростсельмаш". Получив ответ, что это гражданское производство, министр посмеялся и пошел дальше осматривать выставку потенциала Ростовской области в Культурном центре ГлавУПДК МИД России.
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ростовская область, россия, дон, сергей лавров, ростсельмаш, технологии
Ростовская область, Россия, Дон, Сергей Лавров, Ростсельмаш, Технологии
Лавров в шутку спросил у "Ростсельмаша" о производстве танков

Лавров в шутку спросил производителя сельхозтехники "Ростсельмаш", где танки

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил презентацию потенциала Ростовской области в Культурном центре ГлавУПДК МИД России: осматривая стенд производителя сельхозтехники "Ростсельмаш", министр в шутку поинтересовался: "А танки где?", передает корреспондент РИА Новости.
Министр прибыл на презентацию экономического потенциала Ростовской области в культурном центре ГлавУПДК МИД РФ в среду. Он осмотрел несколько стендов: производителя сельскохозяйственной техники "Ростсельмаш", ростовского бренда одежды, донского кофе.
Лавров, слушая рассказ о потенциале "Ростсельмаша", спросил: "А танки где?" Получив ответ, что это гражданское производство, министр посмеялся и пошел осматривать выставку дальше.
Далее Лавров осмотрел стенд ростовского бренда одежды, затем стенд регионального аэропорта, а после угостился донским кофе из большой чашки и послушал на стенде информацию о том, что с Дона отправляли послов в Абиссинию.
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Ростовская областьРоссияДонСергей ЛавровРостсельмашТехнологии
 
 
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