https://ria.ru/20241204/lavrov-1987399586.html
Лавров в шутку спросил у "Ростсельмаша" о производстве танков
Лавров в шутку спросил у "Ростсельмаша" о производстве танков - РИА Новости, 04.12.2024
Лавров в шутку спросил у "Ростсельмаша" о производстве танков
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил презентацию потенциала Ростовской области в Культурном центре ГлавУПДК МИД России: осматривая стенд... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T18:37
2024-12-04T18:37
2024-12-04T21:06
ростовская область
россия
дон
сергей лавров
ростсельмаш
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987400296_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_87afe6077d30ed2207c288efe66c372b.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил презентацию потенциала Ростовской области в Культурном центре ГлавУПДК МИД России: осматривая стенд производителя сельхозтехники "Ростсельмаш", министр в шутку поинтересовался: "А танки где?", передает корреспондент РИА Новости. Министр прибыл на презентацию экономического потенциала Ростовской области в культурном центре ГлавУПДК МИД РФ в среду. Он осмотрел несколько стендов: производителя сельскохозяйственной техники "Ростсельмаш", ростовского бренда одежды, донского кофе. Лавров, слушая рассказ о потенциале "Ростсельмаша", спросил: "А танки где?" Получив ответ, что это гражданское производство, министр посмеялся и пошел осматривать выставку дальше. Далее Лавров осмотрел стенд ростовского бренда одежды, затем стенд регионального аэропорта, а после угостился донским кофе из большой чашки и послушал на стенде информацию о том, что с Дона отправляли послов в Абиссинию.
https://ria.ru/20241114/restorany-1983676686.html
ростовская область
россия
дон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987400296_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d21b07ab3b9fed532b21fbe94c503b31.jpg
"А танки где?" – шутка Лаврова у стенда на выставке потенциала Ростовской области
"А танки где?". Такой вопрос Лавров в шутку задал, осматривая стенд производителя сельхозтехники "Ростсельмаш". Получив ответ, что это гражданское производство, министр посмеялся и пошел дальше осматривать выставку потенциала Ростовской области в Культурном центре ГлавУПДК МИД России.
2024-12-04T18:37
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, россия, дон, сергей лавров, ростсельмаш, технологии
Ростовская область, Россия, Дон, Сергей Лавров, Ростсельмаш, Технологии
Лавров в шутку спросил у "Ростсельмаша" о производстве танков
Лавров в шутку спросил производителя сельхозтехники "Ростсельмаш", где танки