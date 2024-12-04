https://ria.ru/20241204/lavrov-1987310107.html
Лавров рассказал Карлсону о преступлениях Киева против мирных граждан
Лавров рассказал Карлсону о преступлениях Киева против мирных граждан - РИА Новости, 04.12.2024
Лавров рассказал Карлсону о преступлениях Киева против мирных граждан
Одной из тем интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону стали преступления киевского режима против мирного... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T13:28
2024-12-04T13:28
2024-12-04T14:51
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Одной из тем интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону стали преступления киевского режима против мирного населения, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."Подробнейшим образом о том, что творится сейчас на территории Украины, что творит киевский режим за пределами территории Украины в отношении мирного населения, гражданского населения, гражданской инфраструктуры, объектов, какие теракты совершает, об этимологии украинского кризиса, о будущем в нашем регионе, говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому общественному деятелю, публицисту Такеру Карлсону", — сказала она.Как отмечал сам Карлсон в анонсе, США фактически находятся в состоянии "реальной войны" с Россией. По его словам, они с Лавровым также говорили о союзе Москвы и Пекина, и приведет ли избрание Дональда Трампа к окончанию украинского конфликта.Анонс набрал четыре миллиона просмотров в соцсети X.По словам Захаровой, интервью продолжалось около полутора часов, оно выйдет примерно через пару дней.
https://ria.ru/20241204/karlson-1987217560.html
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Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым
Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым
2024-12-04T13:28
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в мире, украина, россия, мария захарова, сергей лавров, такер карлсон
В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, Такер Карлсон
Лавров рассказал Карлсону о преступлениях Киева против мирных граждан
Лавров в интервью Карлсону рассказал о преступлениях Киева против мирных граждан