https://ria.ru/20241204/lavrov-1987272753.html
Лавров после СМИД ОБСЕ отправится в Катар
Лавров после СМИД ОБСЕ отправится в Катар - РИА Новости, 04.12.2024
Лавров после СМИД ОБСЕ отправится в Катар
После участия в заседании СМИД ОБСЕ министр иностранных дел России Сергей Лавров отправится в Катар, где примет участие в политологической конференции,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:33
2024-12-04T11:33
2024-12-04T11:34
россия
катар
сергей лавров
мария захарова
обсе
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. После участия в заседании СМИД ОБСЕ министр иностранных дел России Сергей Лавров отправится в Катар, где примет участие в политологической конференции, прорабатывается ряд международных контактов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. "После участия в министерском заседании ОБСЕ министр иностранных дел России Сергей Лавров направится в Катар, где примет участие в политологической конференции, также прорабатывается ряд международных контактов российского внешнеполитического ведомства, о чём мы будем сообщать своевременно", - сказала она.
https://ria.ru/20241203/vizy-1987080591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, катар, сергей лавров, мария захарова, обсе
Россия, Катар, Сергей Лавров, Мария Захарова, ОБСЕ
Лавров после СМИД ОБСЕ отправится в Катар
Лавров после СМИД ОБСЕ отправится в Катар на политологическую конференцию