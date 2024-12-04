https://ria.ru/20241204/lavrov-1987272753.html

Лавров после СМИД ОБСЕ отправится в Катар

Лавров после СМИД ОБСЕ отправится в Катар - РИА Новости, 04.12.2024

Лавров после СМИД ОБСЕ отправится в Катар

После участия в заседании СМИД ОБСЕ министр иностранных дел России Сергей Лавров отправится в Катар, где примет участие в политологической конференции,... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T11:33

2024-12-04T11:33

2024-12-04T11:34

россия

катар

сергей лавров

мария захарова

обсе

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. После участия в заседании СМИД ОБСЕ министр иностранных дел России Сергей Лавров отправится в Катар, где примет участие в политологической конференции, прорабатывается ряд международных контактов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. "После участия в министерском заседании ОБСЕ министр иностранных дел России Сергей Лавров направится в Катар, где примет участие в политологической конференции, также прорабатывается ряд международных контактов российского внешнеполитического ведомства, о чём мы будем сообщать своевременно", - сказала она.

https://ria.ru/20241203/vizy-1987080591.html

россия

катар

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, катар, сергей лавров, мария захарова, обсе