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Лавров после СМИД ОБСЕ отправится в Катар - РИА Новости, 04.12.2024
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11:33 04.12.2024 (обновлено: 11:34 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/lavrov-1987272753.html
Лавров после СМИД ОБСЕ отправится в Катар
Лавров после СМИД ОБСЕ отправится в Катар - РИА Новости, 04.12.2024
Лавров после СМИД ОБСЕ отправится в Катар
После участия в заседании СМИД ОБСЕ министр иностранных дел России Сергей Лавров отправится в Катар, где примет участие в политологической конференции,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:33
2024-12-04T11:34
россия
катар
сергей лавров
мария захарова
обсе
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. После участия в заседании СМИД ОБСЕ министр иностранных дел России Сергей Лавров отправится в Катар, где примет участие в политологической конференции, прорабатывается ряд международных контактов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. "После участия в министерском заседании ОБСЕ министр иностранных дел России Сергей Лавров направится в Катар, где примет участие в политологической конференции, также прорабатывается ряд международных контактов российского внешнеполитического ведомства, о чём мы будем сообщать своевременно", - сказала она.
https://ria.ru/20241203/vizy-1987080591.html
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россия, катар, сергей лавров, мария захарова, обсе
Россия, Катар, Сергей Лавров, Мария Захарова, ОБСЕ
Лавров после СМИД ОБСЕ отправится в Катар

Лавров после СМИД ОБСЕ отправится в Катар на политологическую конференцию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. После участия в заседании СМИД ОБСЕ министр иностранных дел России Сергей Лавров отправится в Катар, где примет участие в политологической конференции, прорабатывается ряд международных контактов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
"После участия в министерском заседании ОБСЕ министр иностранных дел России Сергей Лавров направится в Катар, где примет участие в политологической конференции, также прорабатывается ряд международных контактов российского внешнеполитического ведомства, о чём мы будем сообщать своевременно", - сказала она.
МИД России - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ
3 декабря, 13:21
 
РоссияКатарСергей ЛавровМария ЗахароваОБСЕ
 
 
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