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Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте - РИА Новости, 04.12.2024
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5-6 декабря примет участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:30
2024-12-04T11:30
2024-12-04T11:31
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5-6 декабря примет участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Пятого-шестого декабря глава российского внешнеполитического ведомства, российская делегация примут участие в очередном заседании СМИД ОБСЕ. Оно пройдет в городе Валлетта, это Республика Мальта. В ходе министерской встречи будет рассмотрено нынешнее положение дел в организации. Она продолжает пребывать в состоянии глубочайшего институционального кризиса, который вызван стремлением узкой группы западных государств подчинить ОБСЕ собственным узкокорыстным интересам", - сказала она в ходе брифинга в среду.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мальта, валлетта, сергей лавров, мария захарова, обсе
В мире, Россия, Мальта, Валлетта, Сергей Лавров, Мария Захарова, ОБСЕ
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте 5-6 декабря