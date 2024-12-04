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Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте

Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте - РИА Новости, 04.12.2024

Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5-6 декабря примет участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T11:30

2024-12-04T11:30

2024-12-04T11:31

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5-6 декабря примет участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Пятого-шестого декабря глава российского внешнеполитического ведомства, российская делегация примут участие в очередном заседании СМИД ОБСЕ. Оно пройдет в городе Валлетта, это Республика Мальта. В ходе министерской встречи будет рассмотрено нынешнее положение дел в организации. Она продолжает пребывать в состоянии глубочайшего институционального кризиса, который вызван стремлением узкой группы западных государств подчинить ОБСЕ собственным узкокорыстным интересам", - сказала она в ходе брифинга в среду.

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, мальта, валлетта, сергей лавров, мария захарова, обсе