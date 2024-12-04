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В Кузбассе экс-полицейскую осудили за пьяное ДТП - РИА Новости, 04.12.2024
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10:23 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/kuzbass-1987258914.html
В Кузбассе экс-полицейскую осудили за пьяное ДТП
В Кузбассе экс-полицейскую осудили за пьяное ДТП - РИА Новости, 04.12.2024
В Кузбассе экс-полицейскую осудили за пьяное ДТП
Бывшая сотрудница полиции из Мариинска, в состоянии опьянения задавившая велосипедиста, получила 5,5 лет колонии-поселения, сообщает пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:23
2024-12-04T10:23
происшествия
мариинск
россия
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КЕМЕРОВО, 4 дек – РИА Новости. Бывшая сотрудница полиции из Мариинска, в состоянии опьянения задавившая велосипедиста, получила 5,5 лет колонии-поселения, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. Как ранее сообщало ведомство, авария со смертельным исходом произошла 3 августа на улице Школьной в Мариинске. Сотрудница полиции, ехавшая за рулём в состоянии опьянения, сбила 73-летнего мужчину, который шёл по обочине дороги с велосипедом в попутном направлении, он погиб. "Приговором Мариинского городского суда виновной назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года", – говорится в релизе. Отмечается, что со следствием жительница Мариинска сотрудничала и полностью признала вину. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения и управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
https://ria.ru/20241204/moskva-1987234823.html
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происшествия, мариинск, россия, кемеровская область
Происшествия, Мариинск, Россия, Кемеровская область
В Кузбассе экс-полицейскую осудили за пьяное ДТП

В Кузбассе экс-полицейская получила 5,5 года за пьяное ДТП

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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КЕМЕРОВО, 4 дек – РИА Новости. Бывшая сотрудница полиции из Мариинска, в состоянии опьянения задавившая велосипедиста, получила 5,5 лет колонии-поселения, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Как ранее сообщало ведомство, авария со смертельным исходом произошла 3 августа на улице Школьной в Мариинске. Сотрудница полиции, ехавшая за рулём в состоянии опьянения, сбила 73-летнего мужчину, который шёл по обочине дороги с велосипедом в попутном направлении, он погиб.
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"Приговором Мариинского городского суда виновной назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года", – говорится в релизе.
Отмечается, что со следствием жительница Мариинска сотрудничала и полностью признала вину. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения и управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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