https://ria.ru/20241204/kuzbass-1987258914.html

В Кузбассе экс-полицейскую осудили за пьяное ДТП

В Кузбассе экс-полицейскую осудили за пьяное ДТП - РИА Новости, 04.12.2024

В Кузбассе экс-полицейскую осудили за пьяное ДТП

Бывшая сотрудница полиции из Мариинска, в состоянии опьянения задавившая велосипедиста, получила 5,5 лет колонии-поселения, сообщает пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T10:23

2024-12-04T10:23

2024-12-04T10:23

происшествия

мариинск

россия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 4 дек – РИА Новости. Бывшая сотрудница полиции из Мариинска, в состоянии опьянения задавившая велосипедиста, получила 5,5 лет колонии-поселения, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. Как ранее сообщало ведомство, авария со смертельным исходом произошла 3 августа на улице Школьной в Мариинске. Сотрудница полиции, ехавшая за рулём в состоянии опьянения, сбила 73-летнего мужчину, который шёл по обочине дороги с велосипедом в попутном направлении, он погиб. "Приговором Мариинского городского суда виновной назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года", – говорится в релизе. Отмечается, что со следствием жительница Мариинска сотрудничала и полностью признала вину. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения и управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

https://ria.ru/20241204/moskva-1987234823.html

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происшествия, мариинск, россия, кемеровская область