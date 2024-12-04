https://ria.ru/20241204/kuzbass-1987258914.html
В Кузбассе экс-полицейскую осудили за пьяное ДТП
В Кузбассе экс-полицейскую осудили за пьяное ДТП - РИА Новости, 04.12.2024
В Кузбассе экс-полицейскую осудили за пьяное ДТП
Бывшая сотрудница полиции из Мариинска, в состоянии опьянения задавившая велосипедиста, получила 5,5 лет колонии-поселения, сообщает пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:23
2024-12-04T10:23
2024-12-04T10:23
происшествия
мариинск
россия
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
КЕМЕРОВО, 4 дек – РИА Новости. Бывшая сотрудница полиции из Мариинска, в состоянии опьянения задавившая велосипедиста, получила 5,5 лет колонии-поселения, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. Как ранее сообщало ведомство, авария со смертельным исходом произошла 3 августа на улице Школьной в Мариинске. Сотрудница полиции, ехавшая за рулём в состоянии опьянения, сбила 73-летнего мужчину, который шёл по обочине дороги с велосипедом в попутном направлении, он погиб. "Приговором Мариинского городского суда виновной назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года", – говорится в релизе. Отмечается, что со следствием жительница Мариинска сотрудничала и полностью признала вину. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения и управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
https://ria.ru/20241204/moskva-1987234823.html
https://ria.ru/20241202/vladivostok-1986794474.html
мариинск
россия
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мариинск, россия, кемеровская область
Происшествия, Мариинск, Россия, Кемеровская область
В Кузбассе экс-полицейскую осудили за пьяное ДТП
В Кузбассе экс-полицейская получила 5,5 года за пьяное ДТП