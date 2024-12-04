https://ria.ru/20241204/kurskaya-1987276584.html
Пленный сравнил положение ВСУ в Курской области с игрой в рулетку
Пленный сравнил положение ВСУ в Курской области с игрой в рулетку - РИА Новости, 04.12.2024
Пленный сравнил положение ВСУ в Курской области с игрой в рулетку
Украинские военнослужащие, пытающиеся удерживать позиции в Курской области, находятся в затруднительном положении, риск нарваться на огонь поджидает их как с... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:58
2024-12-04T11:58
2024-12-04T11:58
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Украинские военнослужащие, пытающиеся удерживать позиции в Курской области, находятся в затруднительном положении, риск нарваться на огонь поджидает их как с российской, так и с украинской стороны, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Роман Ромакин. "Куда идти – неизвестно. Пойдёшь в нашу сторону – наши могут по своим же. Пойдёшь на другую сторону – то же самое. Тут как сыграть в рулетку: повезёт - не повезёт", - сказал он, сообщает Минобороны России. Ромакин рассказал, что попал в плен, пока сидел с сослуживцами на дежурстве. В какой-то момент они услышали голоса, а когда присмотрелись, поняли, что окружены российскими военнослужащими, которые предложили им сдаться в плен. Солдаты ВСУ это предложение приняли. Пленный признался, что знал, что едет в Курскую область, но не догадывался о точном расположении, а если бы знал, куда его отправляют, то сбежал бы. По словам Ромакина, в ряды ВСУ он попал после того, как по дороге на работу был остановлен сотрудниками военкомата. После мобилизации впервые побывал за границей – около полутора месяцев проходил подготовку в Испании. Украинские командиры обещали Ромакину, что на позициях в Курской области он пробудет 10-14 дней.
https://ria.ru/20240921/plennyy-1973967467.html
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Испания, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
Пленный сравнил положение ВСУ в Курской области с игрой в рулетку
Пленный Ромакин сравнил положение солдат ВСУ в Курской области с игрой в рулетку