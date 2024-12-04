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Пленный сравнил положение ВСУ в Курской области с игрой в рулетку - РИА Новости, 04.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/kurskaya-1987276584.html
Пленный сравнил положение ВСУ в Курской области с игрой в рулетку
Пленный сравнил положение ВСУ в Курской области с игрой в рулетку - РИА Новости, 04.12.2024
Пленный сравнил положение ВСУ в Курской области с игрой в рулетку
Украинские военнослужащие, пытающиеся удерживать позиции в Курской области, находятся в затруднительном положении, риск нарваться на огонь поджидает их как с... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:58
2024-12-04T11:58
специальная военная операция на украине
курская область
испания
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
украина
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Украинские военнослужащие, пытающиеся удерживать позиции в Курской области, находятся в затруднительном положении, риск нарваться на огонь поджидает их как с российской, так и с украинской стороны, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Роман Ромакин. "Куда идти – неизвестно. Пойдёшь в нашу сторону – наши могут по своим же. Пойдёшь на другую сторону – то же самое. Тут как сыграть в рулетку: повезёт - не повезёт", - сказал он, сообщает Минобороны России. Ромакин рассказал, что попал в плен, пока сидел с сослуживцами на дежурстве. В какой-то момент они услышали голоса, а когда присмотрелись, поняли, что окружены российскими военнослужащими, которые предложили им сдаться в плен. Солдаты ВСУ это предложение приняли. Пленный признался, что знал, что едет в Курскую область, но не догадывался о точном расположении, а если бы знал, куда его отправляют, то сбежал бы. По словам Ромакина, в ряды ВСУ он попал после того, как по дороге на работу был остановлен сотрудниками военкомата. После мобилизации впервые побывал за границей – около полутора месяцев проходил подготовку в Испании. Украинские командиры обещали Ромакину, что на позициях в Курской области он пробудет 10-14 дней.
https://ria.ru/20240921/plennyy-1973967467.html
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курская область, испания, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Испания, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
Пленный сравнил положение ВСУ в Курской области с игрой в рулетку

Пленный Ромакин сравнил положение солдат ВСУ в Курской области с игрой в рулетку

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Украинские военнослужащие, пытающиеся удерживать позиции в Курской области, находятся в затруднительном положении, риск нарваться на огонь поджидает их как с российской, так и с украинской стороны, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Роман Ромакин.
"Куда идти – неизвестно. Пойдёшь в нашу сторону – наши могут по своим же. Пойдёшь на другую сторону – то же самое. Тут как сыграть в рулетку: повезёт - не повезёт", - сказал он, сообщает Минобороны России.
Украинский солдат о том, как попал в плен - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
"Думали, что подкрепление". Украинский солдат рассказал, как попал в плен
21 сентября, 10:21
Ромакин рассказал, что попал в плен, пока сидел с сослуживцами на дежурстве. В какой-то момент они услышали голоса, а когда присмотрелись, поняли, что окружены российскими военнослужащими, которые предложили им сдаться в плен. Солдаты ВСУ это предложение приняли.
Пленный признался, что знал, что едет в Курскую область, но не догадывался о точном расположении, а если бы знал, куда его отправляют, то сбежал бы.
По словам Ромакина, в ряды ВСУ он попал после того, как по дороге на работу был остановлен сотрудниками военкомата. После мобилизации впервые побывал за границей – около полутора месяцев проходил подготовку в Испании. Украинские командиры обещали Ромакину, что на позициях в Курской области он пробудет 10-14 дней.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьИспанияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
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