https://ria.ru/20241204/kurs-1987422234.html

Официальный курс доллара на четверг составил 104,24 рубля

Официальный курс доллара на четверг составил 104,24 рубля - РИА Новости, 04.12.2024

Официальный курс доллара на четверг составил 104,24 рубля

Официальный курс доллара к рублю на четверг снизился на 1,95 рубля, курс евро — на 1,82 рубля, следует из данных Банка России. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T21:58

2024-12-04T21:58

2024-12-04T23:47

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю на четверг снизился на 1,95 рубля, курс евро — на 1,82 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, американская валюта стала стоить 104,2361 рубля, а евро — 110,2041 рубля.Юань также ослабил позиции на 29,8 копейки, достигнув 14,2565 рубля.

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2024

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экономика, россия, сша, московская биржа