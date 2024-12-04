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Официальный курс доллара на четверг составил 104,24 рубля - РИА Новости, 04.12.2024
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21:58 04.12.2024 (обновлено: 23:47 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/kurs-1987422234.html
Официальный курс доллара на четверг составил 104,24 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 104,24 рубля - РИА Новости, 04.12.2024
Официальный курс доллара на четверг составил 104,24 рубля
Официальный курс доллара к рублю на четверг снизился на 1,95 рубля, курс евро — на 1,82 рубля, следует из данных Банка России. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T21:58
2024-12-04T23:47
экономика
россия
сша
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю на четверг снизился на 1,95 рубля, курс евро — на 1,82 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, американская валюта стала стоить 104,2361 рубля, а евро — 110,2041 рубля.Юань также ослабил позиции на 29,8 копейки, достигнув 14,2565 рубля.
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экономика, россия, сша, московская биржа
Экономика, Россия, США, Московская биржа
Официальный курс доллара на четверг составил 104,24 рубля

Официальный курс доллара на четверг снизился и составил 104,24 рубля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю на четверг снизился на 1,95 рубля, курс евро — на 1,82 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, американская валюта стала стоить 104,2361 рубля, а евро — 110,2041 рубля.
Юань также ослабил позиции на 29,8 копейки, достигнув 14,2565 рубля.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Трамп пригрозил странам БРИКС из-за планов по созданию альтернативы доллару
30 ноября, 21:00
 
ЭкономикаРоссияСШАМосковская биржа
 
 
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