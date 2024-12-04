https://ria.ru/20241204/kurakhovo-1987291757.html
ВС России взяли под огневой контроль часть трассы Запорожье — Курахово
ВС России взяли под огневой контроль часть трассы Запорожье — Курахово - РИА Новости, 04.12.2024
ВС России взяли под огневой контроль часть трассы Запорожье — Курахово
Российские военные взяли под огневой контроль большой участок главной транспортной артерии по снабжению группировки ВСУ на южнодонецком участке фронта — трассу... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:36
2024-12-04T12:36
2024-12-04T13:30
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
курахово
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безопасность
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российские военные взяли под огневой контроль большой участок главной транспортной артерии по снабжению группировки ВСУ на южнодонецком участке фронта — трассу Запорожье — Курахово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "Наше южное направление работает с северного берега Кураховского водохранилища, вытесняя противника. И уже взяли под контроль трассу Курахово — Запорожье. Под огневой контроль уже полный. Притом достаточно большой участок", — сказал он.Как сообщал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, большая часть многоэтажных домов в городе Курахово перешла под контроль российской армии.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Освобождение Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241203/rogov-1987102574.html
https://ria.ru/20241204/kurakhovo-1980950150.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, курахово, запорожье, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Курахово, Запорожье, Безопасность
ВС России взяли под огневой контроль часть трассы Запорожье — Курахово
Российские войска взяли под огневой контроль участок трассы Запорожье —Курахово