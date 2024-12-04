https://ria.ru/20241204/kurakhovo-1987291757.html

ВС России взяли под огневой контроль часть трассы Запорожье — Курахово

ВС России взяли под огневой контроль часть трассы Запорожье — Курахово - РИА Новости, 04.12.2024

ВС России взяли под огневой контроль часть трассы Запорожье — Курахово

Российские военные взяли под огневой контроль большой участок главной транспортной артерии по снабжению группировки ВСУ на южнодонецком участке фронта — трассу... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:36

2024-12-04T12:36

2024-12-04T13:30

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

курахово

запорожье

безопасность

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российские военные взяли под огневой контроль большой участок главной транспортной артерии по снабжению группировки ВСУ на южнодонецком участке фронта — трассу Запорожье — Курахово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "Наше южное направление работает с северного берега Кураховского водохранилища, вытесняя противника. И уже взяли под контроль трассу Курахово — Запорожье. Под огневой контроль уже полный. Притом достаточно большой участок", — сказал он.Как сообщал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, большая часть многоэтажных домов в городе Курахово перешла под контроль российской армии.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Освобождение Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241203/rogov-1987102574.html

https://ria.ru/20241204/kurakhovo-1980950150.html

донецкая народная республика

курахово

запорожье

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, курахово, запорожье, безопасность