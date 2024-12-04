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ВС России взяли под огневой контроль часть трассы Запорожье — Курахово - РИА Новости, 04.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 04.12.2024 (обновлено: 13:30 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/kurakhovo-1987291757.html
ВС России взяли под огневой контроль часть трассы Запорожье — Курахово
ВС России взяли под огневой контроль часть трассы Запорожье — Курахово - РИА Новости, 04.12.2024
ВС России взяли под огневой контроль часть трассы Запорожье — Курахово
Российские военные взяли под огневой контроль большой участок главной транспортной артерии по снабжению группировки ВСУ на южнодонецком участке фронта — трассу... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:36
2024-12-04T13:30
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
курахово
запорожье
безопасность
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российские военные взяли под огневой контроль большой участок главной транспортной артерии по снабжению группировки ВСУ на южнодонецком участке фронта — трассу Запорожье — Курахово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "Наше южное направление работает с северного берега Кураховского водохранилища, вытесняя противника. И уже взяли под контроль трассу Курахово — Запорожье. Под огневой контроль уже полный. Притом достаточно большой участок", — сказал он.Как сообщал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, большая часть многоэтажных домов в городе Курахово перешла под контроль российской армии.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Освобождение Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241203/rogov-1987102574.html
https://ria.ru/20241204/kurakhovo-1980950150.html
донецкая народная республика
курахово
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, курахово, запорожье, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Курахово, Запорожье, Безопасность
ВС России взяли под огневой контроль часть трассы Запорожье — Курахово

Российские войска взяли под огневой контроль участок трассы Запорожье —Курахово

© Getty Images / Libkos/Kostiantyn LiberovДорога в город Курахово
Дорога в город Курахово - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Getty Images / Libkos/Kostiantyn Liberov
Дорога в город Курахово. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российские военные взяли под огневой контроль большой участок главной транспортной артерии по снабжению группировки ВСУ на южнодонецком участке фронта — трассу Запорожье — Курахово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
"Наше южное направление работает с северного берега Кураховского водохранилища, вытесняя противника. И уже взяли под контроль трассу КураховоЗапорожье. Под огневой контроль уже полный. Притом достаточно большой участок", — сказал он.
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
ВС России почти раскололи ВСУ на Кураховском направлении, заявил Рогов
3 декабря, 15:39
Как сообщал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, большая часть многоэтажных домов в городе Курахово перешла под контроль российской армии.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Освобождение Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
Вчера, 12:50
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКураховоЗапорожьеБезопасность
 
 
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