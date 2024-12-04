https://ria.ru/20241204/kurakhovo-1987218505.html
Российские войска выбили ВСУ из большей части Курахово
Российские войска выбили ВСУ из большей части Курахово - РИА Новости, 04.12.2024
Российские войска выбили ВСУ из большей части Курахово
Российские войска выбили подразделения группировки ВСУ из большей части города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T03:24
2024-12-04T03:24
2024-12-04T03:24
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения группировки ВСУ из большей части города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово в ДНР, до полного окружения города остаются считанные километры. "Бои в Курахово продолжаются. Инициатива находится в руках нашей армии, которая ведет активные действия наступательного характера. Наши ребята выбили врага из большей части города", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241130/zelenskiy-1986601557.html
https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984729859.html
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РИА Новости
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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска выбили ВСУ из большей части Курахово
Рогов: ВС России выбили ВСУ из большей части Курахово в западной части ДНР