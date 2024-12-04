https://ria.ru/20241204/kurahovo-1987292909.html
ВС России контролируют большую часть высоток в Курахово, заявил Рогов
ВС России контролируют большую часть высоток в Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 04.12.2024
ВС России контролируют большую часть высоток в Курахово, заявил Рогов
Большая часть многоэтажных домов в городе Курахово в западной части ДНР, за освобождение которого идут ожесточенные бои, перешла под контроль российской армии,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:41
2024-12-04T12:41
2024-12-04T12:41
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Большая часть многоэтажных домов в городе Курахово в западной части ДНР, за освобождение которого идут ожесточенные бои, перешла под контроль российской армии, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово, до полного окружения города остаются считанные километры. "Большая часть высоток перешла под контроль российской армии. Враг оттуда выбит и постепенно оттягивается к западным граница города", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241204/kurakhovo-1980950150.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России контролируют большую часть высоток в Курахово, заявил Рогов
Рогов: большая часть высоток в Курахово перешла под контроль российской армии