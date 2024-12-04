https://ria.ru/20241204/kurahovo-1987292909.html

ВС России контролируют большую часть высоток в Курахово, заявил Рогов

ВС России контролируют большую часть высоток в Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 04.12.2024

ВС России контролируют большую часть высоток в Курахово, заявил Рогов

Большая часть многоэтажных домов в городе Курахово в западной части ДНР, за освобождение которого идут ожесточенные бои, перешла под контроль российской армии,... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:41

2024-12-04T12:41

2024-12-04T12:41

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960287686_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_c768de75d5e41f359e4385a329d73835.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Большая часть многоэтажных домов в городе Курахово в западной части ДНР, за освобождение которого идут ожесточенные бои, перешла под контроль российской армии, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово, до полного окружения города остаются считанные километры. "Большая часть высоток перешла под контроль российской армии. Враг оттуда выбит и постепенно оттягивается к западным граница города", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241204/kurakhovo-1980950150.html

курахово

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность