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ВС России контролируют большую часть высоток в Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 04.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/kurahovo-1987292909.html
ВС России контролируют большую часть высоток в Курахово, заявил Рогов
ВС России контролируют большую часть высоток в Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 04.12.2024
ВС России контролируют большую часть высоток в Курахово, заявил Рогов
Большая часть многоэтажных домов в городе Курахово в западной части ДНР, за освобождение которого идут ожесточенные бои, перешла под контроль российской армии,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:41
2024-12-04T12:41
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Большая часть многоэтажных домов в городе Курахово в западной части ДНР, за освобождение которого идут ожесточенные бои, перешла под контроль российской армии, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово, до полного окружения города остаются считанные километры. "Большая часть высоток перешла под контроль российской армии. Враг оттуда выбит и постепенно оттягивается к западным граница города", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241204/kurakhovo-1980950150.html
курахово
донецкая народная республика
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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России контролируют большую часть высоток в Курахово, заявил Рогов

Рогов: большая часть высоток в Курахово перешла под контроль российской армии

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Большая часть многоэтажных домов в городе Курахово в западной части ДНР, за освобождение которого идут ожесточенные бои, перешла под контроль российской армии, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово, до полного окружения города остаются считанные километры.
© ИнфографикаКурахово — город в Марьинском районе Донецкой Народной Республики
Курахово — город в Марьинском районе Донецкой Народной Республики
© Инфографика
Курахово — город в Марьинском районе Донецкой Народной Республики
"Большая часть высоток перешла под контроль российской армии. Враг оттуда выбит и постепенно оттягивается к западным граница города", - сказал Рогов.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
Вчера, 12:50
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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